Representante de la USJB: “No existe exigencia de prueba molecular (...). Pedimos una prueba rápida”

Luego de que cientos de alumnos de la Universidad San Juan Bautista denunciaron que la casa de estudios solicitaba como requisito un descarte descarte molecular de coronavirus para retornar a las aulas, la gerenta general de la entidad, Miriam Shenone, decidió responder.

“No existe ninguna exigencia de prueba molecular. La Universidad Privada San Juan Bautista no está dictando clases presenciales. No lo hace desde la emergencia sanitaria. No estamos en clases, no estamos en nuestros locales. Estamos en clases remotas”, señaló a ATV Noticias.

Sin embargo, precisó que lo que ellos solicitaban como medida de prevención era el descarte mediante una prueba rápida.

“Nosotros pedimos una prueba rápida. Esta prueba rápida se realiza de manera gratuita en todos los centros de salud. Hemos dado a conocer los puntos donde se toman las pruebas”, dijo.

Asimismo, Shenone indicó que el Gobierno estipuló que algunos cursos pueden ser llevados de manera presencial siempre y cuando sean de requisito para la carrera, tomando las medidas de protección necesarias.

“Según el Decreto Supremo 117 en cuyo anexo va a dar la lista de lo que supone la fase 3 que se aplica en Lima (...). La fase 3 autoriza a las universidades a realizar la formación que sea necesaria para terminar las asignaturas”, declaró.

Finalmente, añadió que en caso los alumnos no hubiesen llevado el curso podrían haber apelado a aprobar la asignatura en base a su promedio académico y en caso no llegaran al puntaje correspondiente hubiesen dado el examen de aplazados sin costo alguno.

