SJL: cientos de vecinos protestan en frontis de Enel por cobros excesivos en recibos de luz

Cientos de vecinos se reunieron en el frontis de Enel, en San Juan de Lurigancho, para protestar contra la empresa proveedora de luz porque les cobran este recurso de forma excesiva.

Mientras arengaban “queremos solución”, las personas se aglomeraron y enseñaron los recibos en los que se indica cuánto deben pagar.

“Acabo de pedir este recibo porque no llegaba a mi casa. Mi deuda está por S/ 1.500. Antes pagaba S/ 300. Dejé de pagar tres meses. El Estado por lo menos debe subsidiar este IGV”, señaló en Canal N.

Otra mujer denunció que le cobran S/ 254, cuando solía pagar S/ 29. Explicó que no tiene electrodomésticos, salvo un televisor en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Huáscar.

“Yo normal pago entre S/ 250 y S/ 300. Pero el mes de junio se rebasó a S/ 1.700″, contó otro ciudadano. “Yo pago mensualmente S/ 150 y me ha venido un mes S/ 570″, “Yo pago S/ 47 y ahora me vino una deuda de S/ 370 en un solo mes”, reclamaron otras personas.

Afuera del establecimiento, personal de Enel calcula cuánto consumieron en promedio desde que los medidores de luz no cuantificaron el uso de este recurso. Es decir, desde el 3 de marzo.

“Yo pago 38 o 40 todos los meses. He pagado todos los meses correctamente e inclusive he pagado (de forma) adelantada. Ahora me ha venido S/ 190 en julio. Es imposible. ¿Cómo voy a pagar cinco o seis veces más? Dicen que se acumuló de todos los meses. ¿Cómo va a ser así si pagué todos los meses?”, reclamó otro vecino.