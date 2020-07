Cajamarca: enfermeras protestan por falta de insumos médicos para tratamiento de pacientes

Cajamarca. Un grupo de enfermeras protestaron en los exteriores del hospital Simón Bolívar, rechazando la imposición de mayor número de atenciones diarias y sin los insumos necesarios para atender a los pacientes COVID-19.

“Nos han impuesto atender doce pacientes diarios, cada uno con oxígeno y grado de dependencia. No hay personal, algunas estamos trabajando sin contrato”, dijo una de las manifestantes.

Según las profesionales de la salud, esto viene sucediendo hace dos meses. Asimismo, se les impone realizar exámenes de laboratorio y arteriales, cuando por falta de personal no lograr abastecerse. “Hacemos nuestro trabajo pero no nos gusta que la gente muera en nuestro delante. No podemos hacer más por falta de insumos”, expresaban.

El director regional de Salud, Pedro Cruzado, admitió que existe una recarga laboral de las enfermeras y también falta de insumos como el oxígeno y manómetros en el nosocomio, donde laboran 200 profesionales de la salud.

“Ya hemos hechos cuatro convocatorias, los profesionales van y se retiran, por ello estamos realizando algunas estrategias de capacitación e inducción”, admitió Cruzado.

La autoridad en salud dijo que tras la protesta, se han tomado acuerdos y asumido compromisos para la contratación de más personal y el abastecimientos de insumos médicos para el tratamiento de los pacientes afectados por la enfermedad.