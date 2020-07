Liberan a mujer que roció ácido muriático a su expareja y ahora él teme por su vida

El Poder Judicial (PJ) liberó a Florissa Andrade Ipince, la mujer que roció ácido muriático, tras desestimar el pedido de seis meses dictaminado por el Ministerio Público por atentar contra la vida de su expareja, Luis Nestare. Al conocer el dictamen, el hombre teme que lo vuelva a atacar, o incluso, desaparecer.

“No tengo por qué mentir nada. Quiero justicia, nada más. (...) Ahora mi vida corre mucho peligro, y va a ver que cualquier día me van a desaparecer”, señaló el agraviado. El abogado del hombre manifestó que la mujer actúo en defensa propia y por ello, procedió su liberación.

Un día previo, Diario La República entrevistó al hombre que fue atacado y mencionó que cómo inició la trifulca que terminaría dañando a José Luis Nestares. “Ella me empezó a agredir con patadas y puñetes. Empezó con los palos. La sartén que lo tenía sano, ahora está destruido, se quebró el mango, y con el mango me empezó a dar en la boca. Yo lo que hice fue defenderme. Nada más. Porque yo jamás la he tocado”, contó.

Asimismo, el agraviado manifestó su temor a que sea liberada. “Su primo es abogado. Tiene influencias en la Fiscalía y ha ganado varios juicios coimeando. Tengo miedo a que ella salga riéndose y encima me bote. Solo quiero garantías para mi vida”, denunció el hombre el día en que le quemaron la piel.

Hasta el momento, Nestare ha pedido garantías para su vida, pues teme que Andrade lo vuelva a agredir. Ellos aún continúan en disputa por el predio que ella vendió en el 2017, donde reside el hombre con sus tres hijos.

Violencia contra hombres y mujeres

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el boletín “Violencia en Cifras” lanzado en enero de 2019, reveló que, en un año, la violencia contra la mujer aumentó y la ejercida contra los varones disminuyó.

“En enero del 2019 el porcentaje de mujeres (87 %) es mayor al registrado en el mismo periodo del año anterior (85 %), mientras que el porcentaje de hombres (13 %) es menor al registrado en el mismo periodo el año anterior (15 %)”, se lee en el documento.

