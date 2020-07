Defensoría pide mascarillas y guantes para trabajadores de limpieza en La Libertad

La oficina de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, recomendó al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, verificar y supervisar la distribución de equipos de protección personal, así como las condiciones en las que labora el personal encargado de la limpieza pública en la ciudad de Trujillo, con la finalidad de prevenir y controlar el grado de exposición de la COVID-19.

Los representantes de los trabajadores de limpieza informaron a la oficina defensorial sobre los riesgos a los que están expuestos en su labor, debido a la falta de mascarillas y guantes de recambio, así como de implementos de desinfección e higiene que requieren para el cuidado de su salud durante y después de realizar sus labores.

PUEDES VER Piden a choferes de compactadoras más eficiencia en recojo de basura en Trujillo

Asimismo, señalaron que no les están realizado pruebas de descarte para el coronavirus, y que no se cumple el distanciamiento en los vehículos que se usan para las actividades de mantenimiento de áreas verdes. Otra preocupación latente de los trabajadores es que no tienen en sus instalaciones casilleros adecuados donde guardar su ropa de recambio, lo cual no asegura una protección contra el virus.

Ante estos hechos, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Luis Agüero, recomendó, entre otros aspectos, la entrega suficiente de mascarillas y equipos de protección personal a las y los trabajadores de limpieza pública y de áreas verdes, así como dotar de suficiente alcohol e implementos de higiene para la desinfección durante las jornadas de trabajo.