“Me daban puñetes”: camarógrafo fue agredido por asistentes de fiesta durante intervención policial

En una intervención policial a una fiesta en pleno de estado de emergencia, un camarógrafo de América resultó agredido por parte de los vecinos de Los Olivos, quienes le propinaron varios golpes en la cabeza e intentaron sustraerle su herramienta de trabajo.

El hombre de prensa narró que ellos cubrían la operación de la Policía Nacional del Perú, al no estar permitidas las fiestas debido al estado de emergencia, cuando los vecinos lo llamaron. “Nos llaman y nosotros vamos a informar. Me intentaron quitar la cámara y como no me dejaba, me daban puñetes. Su intención era llevarse la cámara o destrozarla”, contó Jorge Estrada.

Según el camarógrafo, entre cuatro a cinco personas, lo rodearon para quitarle su cámara, él intentó protegerla para no salir más perjudicado. No obstante, el hombre terminó con lesiones en la mano y la cabeza. Este suceso fue denunciado en la comisaría Sol de Oro.

Las cámaras lograron captar el momento en que Jorge Estrada fue agredido y hasta insultado por los vecinos que no querían que intervengan la zona de Los Olivos. Algunos, incluso, se enfrentaron al periodista con frases ofensivas.

“¿Periodista eres, no? ¿Tú crees que te voy a defender?”, manifestaron. El hombre de prensa también denunció que se le perdieron dos celulares de trabajo tras las agresiones dadas por los vecinos.

La intervención suscitada el día lunes 6 de julio tuvo como resultado la detención de al menos 50 personas asistentes a la reunión social que contaba con luces, orquesta, alcohol y comida. Este tipo de actividades están prohibidas y no aplican en las fases de reactivación económica.

