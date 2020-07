Clínica Jesús del Norte traslada a hospital a paciente grave con COVID-19 por falta de pago [VIDEO]

Familiares del hombre de 65 años de edad denuncian que la Clínica Jesús del Norte trasladó a su padre que se encontraba en estado grave del coronavirus al hospital Cayetano Heredia, tras no poder pagar anticipadamente el costo de 36.000 soles para su internamiento.

“Luego de recorrer varios hospitales y no encontrar camas UCI, nosotros decidimos trasladarlo a una clínica: Jesús del Norte. Entro ahí y mi papá necesitaba oxígeno; sin embargo, me pedían el pago de los S/ 36.000, lo cual no teníamos”, expresó la familiar.

Pese a la súplicas para que su padre pueda acceder a una cama UCI, el hombre de 65 años no pudo quedarse en la clínica. “Mi padre estaba mal y me pidieron un pago adelantado de S/ 36.000. No teníamos en ese momento y le dijimos que el SIS podría pagarlo como estipula el convenio. No obstante, lo negaron”, manifestó.

Agregó que le dijeron: “Si no tenía los 36.000 soles, podría optar por sacar a mi padre”. El adulto mayor perteneciente al grupo de riesgo estuvo internado por seis horas en la Clínica Jesús del Norte, luego de que le dieron de alta, pese a tener un cuadro delicado y falta de oxígeno.

“Le dieron el alta porque no teníamos los 36.000 soles. Nos hicieron firmar el alta pese a que su pulmón no resistía más”, indicó. La denunciante relató que cuando fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, los médicos le dijeron que tenía que ser urgentemente derivado a UCI por su condición.

“Llegó con 90 a 95 % del pulmón destrozado. Su pulso estaba con algo de 46. Los doctores nos dijeron: ‘¿Por qué no lo han dejado en la clínica? Si tu padre está grave'”, manifestó la pariente. Añadió que podrían intubar a su padre porque no la atendieron a tiempo.

Si bien el convenio con las clínicas se ratifica este martes 7 de julio, el medio Latina cuestionó que no se haya dado la atención a un adulto mayor, siendo parte de la población de riesgo. Hasta el momento, la hija del mecánico de 65 años teme por la situación de su padre.

