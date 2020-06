Puno: Mujer acude a dar a luz y pierde la vida en centro de salud de Putina

Vilma Vicentina Lechuga Pinto (24) fue a dar a luz y perdió la vida en el centro de salud de San Antonio de Putina, al norte de la ciudad de Puno.

Se iba a convertir en madre de quien sería se segundo hijo. Sus familiares la evacuaron de emergencia desde la comunidad de Huaranca.

Ingresó al centro de salud con vida y dilatación avanzada el sábado 27 de junio al promediar las 06: 00 am. Pero perdió la vida por compilaciones en la atención que recibió cerca de las 16:00 hrs.

Sus parientes denunciaron una presunta negligencia. Empero la Red de Salud de la provincia de Huancané, jurisdicción a la cual está adscrita Putina, informó que la mujer llegó con 39 semanas de gestación y con el feto fallecido.

Se le intervino y perdió la vida por preclamsia e infección. Los familiares más directos aseguraron que hubo una serie de actos que no se ajustan a los protocolos porque, pese a que el centro de salud no estaba implementado, no la evacuaron de inmediato a Huancané o Juliaca.

El personal médico y obstetra habría actuado de manera tardía sin la mayor pericia en los procedimientos a seguir. El caso es investigado por el Ministerio Público.