“No me dejan verlo”: denuncian que casa de reposo sin licencia no deja salir a anciano con COVID-19

Los familiares de un abuelito que portaba el coronavirus denunciaron que la casa de reposo Oasis, ubicada en el distrito de Comas, no le deja ver a su pariente por varios meses. Incluso, ante el pedido de un traslado a un hospital, los dueños del local se negaron a esa posibilidad.

“Quiero que me ayuden para comunicarme con el Minsa para que tomen las pruebas o un posible traslado a un hospital. No sé si acá son especializados en el tema”, mencionó una familiar, quien expuso que la casa de reposo no contaba con licencia de funcionamiento.

La pariente manifestó que pudo presenciar mediante un video desde la casa de reposo a su abuelito. “Era puro hueso y pellejo. Estaba con sonda. Él sufre de alzheimer”, expresó. Además, indicó que un inicio los dueños pidieron oxígeno para tratar al anciano.

“Ellos me dijeron que no tenía COVID-19, pero igual nos pidieron oxígeno. Luego de días, nos dieron la noticia. Nos mencionaron que necesitaban medicamentos y nos dieron una receta médica falsificada”, sostuvo. La familiar señaló que la firma del doctor era de un médico internado en el Hospital Dos de Mayo.

“Un doctor que estaba en el hospital era quien firmaba, pero él médico está en UCI en la actualidad. Pregunté por ese detalle y me dijeron que ‘yo firmó porque he trabajado con él más de cinco años', no es posible que suceda eso (sic)”, detalló.

Hasta el momento, la casa de reposo iba a cerrar sus instalaciones, pero no habían avisado a los familiares del abuelito. El Ministerio de Salud acudirá al lugar para conocer más la situación del adulto mayor.

