Profesor alquila moto y reparte clases y tareas a niños de zonas alejadas

Gran iniciativa en Piura. Un profesor que reconoció la situación en que muchos de sus alumnos del colegio Santa Rosa, en Sóndor (Huancabamba), se encuentran, emprendió una misión: repartir casa por casa clases y tareas a bordo de una motocicleta alquilada.

Muchos de ellos, según comentó Rogey Zurita, natural de Cajamarca, a Walac Noticias, no cuentan con un medio de comunicación y/o presentan otras dificultades que expresa a continuación:

“(...) hay un gran número que cuenta con su radio, pero muchos estudiantes comentan que no entienden, que las clases son muy rápida, que la señal se va, que se acabaron sus pilas, que se hicieron tarde no pudieron escuchar, etc. Entonces, decidí alquilar una moto y repartirles a todos los alumnos las clases y las tareas asignadas”, narró el profesor de matemáticas y física.

Ruta

Aprovechando el tiempo de alquiler, y demostrando un espíritu altruista, el docente refiere que lleva el material a otros centros poblados como Higuirones, Churipampa y Cashainamo. Además de Quevedos, Guardalapa y Naranjos.

“A todos esos lugares voy a entregarles para que mis estudiantes no pierdan sus clases”, sentenció.