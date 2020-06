Youtuber puneña prepara lechón en horno casero de piedras para celebrar sus 100 mil subscriptores [VIDEO]

En el mundo del YouTube, pocos son los youtubers peruanos que logran llegar a impensables cifras de subscriptores en sus propios canales. Menos aún si son de provincias.

En Puno, la Cholita Julia, una conocida youtuber que comparte recetas de cocina en sus videos, decidió celebrar de una manera especial su reciente logro: llegar a los 100 mil subscriptores en YouTube.

Vestida con su característica pollera y vestimenta de la región Altiplánica, Julia grabó un video en agradecimiento a sus seguidores, compartiendo además su receta para preparar un lechón al horno.

Julia comienza su video emocionada contando a sus seguidores su reciente logro. El masivo uso del internet por parte de familias que desean aprender nuevas recetas de cocina en esta cuarentena por la COVID-19, le ayudó también a subir cada vez más el número de sus subscriptores.

“Muchas gracias por el apoyo, no me lo esperaba, ustedes me apoyaron bastante cuando inicie. Les agradezco de todo corazón”, dice Julia antes de iniciar con la receta.

Para preparar el aderezo que Julia untó en todo el lechón, ella molió en batán el ají amarillo seco con dientes de ajo. Luego los mezcló con vinagre, sillao, pimienta molida, comino, sal, hojas de muña y exprimió tres limones. Ella explica que el zumo de los limones es para que la carne salga crocante.

Mientras tanto, su horno artesanal hecho de piedras iba calentando con dos horas de anticipación.

Cuando el horno estaba listo, Julia puso primero una capa de papas, luego el lechón encima, una capa oca y camote y finalmente lo tapó con plantas de muña, mantas y tierra. Al cabo de una hora, el lechón estaba listo para comer.

Julia decidió compartir su delicioso plato con sus familiares y vecinos de la comunidad en donde vive, en Puno.

En anteriores producciones se puede observar a la “Cholita Julia” preparando otros manjares peruanos como el pollo a la brasa, o paseando por el distrito de Pomata, en la región Puno.