Puno: Azangarinos viajarán a Tacna para respaldar a familia de Wilber Carcausto

Puno. Una delegación de autoridades de la provincia de Azángaro, viajará este domingo a Tacna para respaldar y apoyar a la familia del soldado Wilber Carcausto.

A la comitiva se sumarán familiares y amigos del uniformado. Juntos participarán de la gran marcha el lunes para exigir sanción contra los militares que presuntamente ocultaron al uniformado. No creen que haya desertado.

“El Ejército está mintiendo. Queremos que se sepa la verdad. No vamos a permitir que se la haya torturado. Iremos a apoyar a la señora Julia Uchiri. Acá hay muchos aspectos que no cuadran. Queremos sanción a quienes lo torturaron. Si lo miran bien lo han dejado muy mal de tanto golpe. Su expresión no es natural”, dijo Leonel Vilca, compañero de estudios del soldado.

La Unión de comunidades Aimaras (UNCA) informó que también enviará una delegación de sus representantes. “Los aimaras somos unidos. Vamos a exigir justicia. Y de ninguna manera vamos a aceptar un atropello contra nuestro paisano. Esos militares tiene que aprender a respetar a los puneños”, advirtió Rodolfo Flores, de la comunidad de Jachi Grande de Ilave.

Wilber Carcausto, es natural de la provincia de Azángaro en Puno. A penas se supo de su desaparición sus paisanos hicieron vigilias y organizaron colectas. Ahora que fue hallado con vida exigen que se investigue dónde estuve más de 20 días. Su padre insistió que estuvo secuestrado dentro del cuartel de Tarapacá.