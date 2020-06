Familias de VMT piden donaciones para seguir subsistiendo la cuarentena en medio del frío [VIDEO]

En medio de la neblina, decenas de personas del asentamiento humano de la zona 2 del cerro Centinela en Villa María del Triunfo realizaban una vez más cola para recibir su desayuno. En plena pandemia por coronavirus en Perú, los ciudadanos exigen que los ayuden con donaciones, ya que la comida empieza a escasear.

Un grupo de vecinos realizan el desayuno de la mañana que consiste en quaker con un poco de ponche de habas y unos bizcochos; sin embargo, esto solo alcanzará para la mitad de ellos. Estos alimentos han sido provistos por algunos vecinos, quienes decidieron ayudar a los otros que se han quedado sin alimentos para seguir subsistiendo.

La secretaria general del asentamiento humano explicó a Latina que actualmente las donaciones se están acabando. “Estamos preparando el almuerzo, lamentablemente no hemos tenido tanto apoyo, ayer hicimos 600 platos, hoy solo nos alcanza para 385 platos. Algunos vecinos nos donan para el desayuno y con eso preparamos”, mencionó la mujer.

Con neblina, las personas realizan sus colas, e incluso, portan carteles pidiendo apoyo porque no les ha llegado ningún bono o sustento humanitario. “Necesitamos más abrigos” y “Queremos apoyo para nuestra olla común” son algunos de los pedidos de las personas.

Algunos vecinos relatan que al menos 15 asentamientos humanos tienen la misma situación en Villa María del Triunfo. “Espero nos puedan ayudar, somos varias personas, ahorita son solo una parte, hay personas vulnerables que están en casa por el frío”, dijo.

Otra ciudadana relata el drama que vive, debido a que vive con su hija que sufre de diabetes y ha perdido su trabajo. “Por esta enfermedad, por esta pandemia, ya no me volvieron a llamar. Ya no tengo. Actualmente, también sufro de anemia”, manifestó.

La representante de la zona del sector Arenal Alto ampliación Cerro Centinela zona 2 conocida como Cercado pidió que las empresas o el Gobierno pueda llevar ayuda o comunicarse con el número 982 494 646 para que coordinen una visita.