La Victoria: ambulantes toman calles para vender productos en plena pandemia.

Más de cien ambulantes informales llegaron hasta La Prolongación Raymondi, en el distrito de La Victoria, para continuar con la venta de sus productos en plena pandemia por coronavirus. Incumpliendo la distancia social y con mercadería en mano, los comerciantes se colocaron cerca del mercado Las Tres Marías, generando caos y quejas de los vecinos de la zona.

“Por qué se vienen a la Victoria, por qué no van a Miraflores, San Borja, no hay cura y las personas se están muriendo en los hospitales. No estoy de acuerdo con esto. Están acostumbrados a ver ambulantes, no pagar impuestos, no pagar un local. Yo vivo aquí, todos los días veo esta situación”, expresó un vecino a un reportero de La República.

#AlertaRTV | Coronavirus: ambulantes ocupan avenidas de La Victoria y Cercado en busca de vender sus productos. Fiscalizadores llegan a desalojarlos. Posted by Diario El Popular on Thursday, June 4, 2020

Los fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria llegaron hasta el lugar para desalojarlos. Sin embargo, los ambulantes pusieron resistencia y caminaron a otro punto de la zona. Ellos piden un diálogo con el alcalde George Forsyth para ser reubicados y para evitar el caos con la venta ambulatoria.

“Yo tengo un taller de mecánica, pago mil soles mensuales pero ahora de qué vivo. Tengo que salir a vender a las calles. A veces vendo, a veces no vendo, no gano ni diez soles para lo que ganaba antes”, manifestó un ambulante.

Mayor control en Gamarra

En declaraciones a TV Perú, el burgomaestre de La Victoria, George Forsyth, informó que planeó que un grupo de ambulantes sea trasladado a Gamarra, debido a que en las calles del distrito será muy difícil controlarlos. Sin embargo, precisó que la decisión será del Gobierno Central.

“Muchos dicen ‘dales un local’, bueno ahí tenemos más de 300 galerías. Ahí están los locales. El problema es que el estado de emergencia no permite el giro textil. No pueden trabajar en tienda abierta. Entonces, lo que sucede es que trabajan en la calle y en la calle no los podemos controlar. Hemos hecho la propuesta que dentro de Gamarra podemos controlarlos, con el aforo y distanciamiento, pero en la calle eso será imposible”, manifestó.

