El duro testimonio de una Mayor de la PNP al contagiarse de COVID-19 durante patrullaje.

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto con las Fuerzas Armadas vienen patrullando las calles con el propósito de que las personas cumplan el aislamiento social obligatorio por coronavirus. Algunos ciudadanos acataron las órdenes decretadas por el Gobierno, mientras que otros hicieron caso omiso y salen durante el toque de queda.

Sin embargo, durante el patrullaje preventivo, la Mayor de la PNP, Ruth Nelly Gamarra Veramendi, de la Comisaria Especializada de la Familia de Trujillo, utilizó su cuenta de Facebook para contar su testimonio luego de haber contraído la COVID-19, a pesar de protegerse con todos los elementos de bioseguridad.

“Lo he repetido mil veces de todas las formas, montada en la tolva de este patrullero con megáfono en mano he perifoneado la ciudad, a fin de que cumplan con las medidas de bioseguridad por sus vidas, por sus hijos y sus familias. Yo me contagié, recorrí todos los distritos de la ciudad donde laboro”, narró.

Trujillo

Con la finalidad de que su familia y sus pequeñas hijas no se infecten del virus, viajó a la capital para pedir ayuda con el tratamiento. Al dar positivo, entregó los documentos a la Red de Salud Sur y la enviaron a su casa, pero nunca le hicieron un monitoreo sobre su salud. “Fue muy duro enterarme que había contraído este virus. Mi temor era contagiar a mi familia, he llorado mucho, pero mi fe en Dios me mantiene en pie, tengo dos hijas que me necesitan”, agregó.

A pesar de la difícil situación, un neumólogo la ayudó y le hizo el tratamiento, aunque tuvo que “hacer interminables colas para buscar las medicinas”. Es por ello que pidió al presidente Martín Vizcarra y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que conozcan la realidad que viven los efectivos policiales al contagiarse de coronavirus.

“Son 28 años de servicios ininterrumpidos que di a la sociedad con mucho amor, trabajo, compromiso y lealtad. Ahora desde un rincón de mi dormitorio espero la gracia de Dios me dé una oportunidad de vida y que alguien pueda decirle al presidente de la República, al ministro del Interior, al Comandante Gral de la PNP lo que verdaderamente está pasando, tal vez este sea el caso de muchos”, concluyó.

