Denuncian que peruanos niegan mascarillas a migrantes venezolanos [VIDEO]

A través de redes sociales, el ciudadano venezolano Manuel Villarroel ha denunciado que en el Perú se le niegan mascarillas a sus compatriotas. Un hecho cuestionable en el actual contexto que enfrentamos por el nuevo coronavirus.

Aunque no se indica con precisión, esto habría sucedido en el distrito de San Juan de Lurigancho. En el vídeo se observa al joven acercarse a uno de los puntos de entrega, pero le indican que no pueden proporcionarle el EPP porque no cuenta con DNI.

“Vean lo que está pasando aquí. Soy venezolano, legal, yo esto lo pago (documento de identidad), he entrado al país legal. Manuel Villarroel, de la Isla Margarita, este es mi carnet de extranjería. Yo tengo para comprarme, pero esto se trata de igualdad”, señaló el afectado.

Ante el reclamo, una de las personas que se encontraba en el lugar le indicó a través de un megáfono que solo acataban órdenes. “Lamentamos esto, pero hay que cumplir las disposiciones que nos dan. Es con DNI peruano, son las ordenes, discúlpenos”, mencionó.

Después de que se difundiera el material, la Defensoría del Pueblo se manifestó a través de las redes sociales. “El COVID-19 no distingue edad, sexo o nacionalidad, desde la Defensoría recordamos que la distribución de material de bioseguridad debe incluir a población extranjera en el país, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad”, advierte el tuit.

Defensoría del Pueblo

En un dialogo con el Diario La República, el Adjunto para los Derechos Humanos de la institución, Percy Castillo, mencionó lo siguiente: “Nosotros hemos señalado que el acceso a todas las medidas de protección es universal, sin distinción de nacionalidad. Las medidas sanitarias no deben operar bajo un criterio discriminador".

"Bajo este supuesto, no hay razón para negar la mascarilla. Hemos hecho una exhortación y con los detalles más completos del caso, vamos a hacer un señalamiento en particular a los entes que estuvieran involucrados”, agregó.

Finalmente, queda aguardar el pronunciamiento de las entidades involucradas directamente para conocer cuáles son los parámetros que se utilizan para entregar estos implementos tan necesarios para evitar la propagación de la COVID-19.