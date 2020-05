“Es mi hija y hago lo que quiero”: mujer lleva a niña a mercado y agrede a fiscalizadores en SMP [VIDEO]

En medio de un operativo en San Martín de Porres, ambulantes fueron intervenidos tras agredir a fiscalizadores por intentar evitar que se lleven su mercadería. En este mercado, los ciudadanos no respetaban el metro de distancia recomendado por el Ministerio de Salud.

“Por su culpa”, dijeron los ambulantes ante las cámaras. En imágenes se registró cómo los comerciantes informales agredieron hasta hacer caer a un fiscalizador al suelo. Incluso, varios arrojaban comida como tomate y cebollas para que puedan ser repelidos.

Los ciudadanos se enfrentaron a una reportera de Latina, donde incluso le reclamaron por difundir las imágenes. “Estás defendiendo a la gente que te está pagando. ¿Cuánto te están pagando?”, dijo ante las cámaras. Por otro lado, las personas también se encontraban sin portar su mascarilla.

Desde menores de edad hasta niños en coche, las personas no respetaban el distanciamiento social. “Es mi hija y yo hago lo que quiero”, gritó una mujer al increparle por llevar a su pequeña a un foco infeccioso. No obstante, la señora siguió en la zona a la espera de que los fiscalizadores se retiren.

“Di la verdad. No mientas”

Entre las frases más comunes de los comerciantes se replicaba de que ellos necesitaban vender, ya que no les alcanzaba para comer. “Ya no tenemos. ¿Qué hacemos nosotros que nos dedicamos al comercio ambulatorio?”, dijo. Además, otra mujer señalaba que su esposo trabajaba en el Mercado de Frutas, pero ahora no podía. “Ya no puede salir y yo tengo que vender”, indicó.

Hasta el momento, la situación de agresión continúa en San Martín de Porres. La Policía Nacional del Perú acudió a la zona para poner más control y retirar a los ambulantes de la zona. SMP es el distrito número 3 con mayor número de contagios en la capital con 4.089.

