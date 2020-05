Sacerdote denuncia que desconocidos quieren sabotear la planta de oxígeno en Iquitos [VIDEO]

No sólo es la ciudad más afectada por el nuevo coronavirus, sino que también vendría siendo víctima de facinerosos. Dos semanas después de haber logrado adquirir e instalar una planta de oxígeno en la ciudad de Iquitos, el obispo Miguel Fuertes denunció que un grupo de desconocidos intenta sabotear el proyecto, perjudicando a los pacientes del hospital regional de Loreto.

Según explicó el religioso, la planta deja de funcionar durante la noche en extrañas circunstancias , dejando sin este básico elemento a cientos de infectados por la COVID-19.

“Van dos días que extrañamente, cuando amanece, descubrimos que parte de una planta está rota. Durante el día, mientras están los técnicos, todo está bien y por la noche se malogra. ¿Curioso o no?, incluso esta noche (ayer) debió haber un bajón de corriente —de tantos que hay en la ciudad— y se apagó la planta que da oxígeno a la red del hospital. Hasta el mediodía que un sacerdote pasó por ahí, nadie dijo nada y el hospital sin oxígeno, realmente lamentable”, se escuchó decir al religioso mediante un vídeo publicado en redes sociales.

Ante esta situación que podría elevar el índice de muertes en la región, el obispo Fuertes informó que se colocará vigilancia las 24 horas del día. No obstante, dijo que el dinero utilizado para pagarle a los “guardianes” saldrá de las donaciones y no podrá ser utilizado en medicinas como se tenía pensado en un primer momento.

PUEDES VER Perú registra la menor de cantidad de muertes diarias desde el 11 de mayo

“Poner vigilancia las 24 horas del día significa que parte de lo recaudado no se va a utilizar en comprar medicina, sino en pagarle a los guardianes. Realmente se me parte el corazón con lo que acabo de decir, pero es bueno que lo sepan, porque en la colecta ustedes nos han entregado su confianza y a eso la Iglesia tiene que responder. Si hay intenciones extrañas sobre la ayuda que todos estamos dando, les invocamos a sus autores a abrir su corazón y comprometerse, no con nosotros, sino con la vida de quienes más nos necesitan”, sentenció el religioso.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.