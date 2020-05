Tacna: Contraloría observó pago de ventiladores mecánicos a consorcio

Los fiscales Ludwing Flores Valdivia y Marie Flores Curasi, incautaron este jueves documentación del Gobierno Región de Tacna para investigar el pago de 43 ventiladores mecánicos al Consorcio Salud Tacna. Su intervención surge a razón de un informe emitido por la Contraloría General de la República que advierte situaciones pocos regulares sobre el tema.

El referido consorcio está a cargo de la construcción y equipamiento del nuevo hospital regional. Ganó la buena pro de ese proyecto en noviembre de 2015.

En el informe Nº4369-2020, la Contraloría sostiene que la Región le pagó al consorcio S/4 millones 136 mil 946 de los S/4 millones 866 mil 996, que costaban los 43 ventiladores. Es decir, le dio el 85% del presupuesto, después de aprobar las valorizaciones de pago Nº20, Nº25 y Nº26.

Es en este punto es donde llegan los cuestionamientos. Por ejemplo en la valorización 20, el consorcio en lugar de presentar los documentos que acrediten que no tenía deudas con el proveedor, solo mostró una declaración jurada afirmando que estaba al día.

En la valorización Nº25, el consorcio no pudo probar la existencia, ubicación y condiciones para el almacenamiento de los equipos. Hoy sabemos que el consorcio solo adquirió 15 ventiladores. El proveedor, Trademedic, afirma que no entregó el resto porque el consorcio no canceló nada por ellos.