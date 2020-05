Jorge Muñoz sugiere al Gobierno aplicar una cuarentena focalizada en distritos de Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que ha hecho llegar un manifiesto al Ejecutivo en el que sugiere prorrogar la cuarentena, pero de manera focalizada, es decir, tomando en cuenta el número de casos de coronavirus en cada distrito.

Muñoz dijo que el pasado 8 de mayo hizo llegar el documento al Gobierno con una serie de propuestas para afrontar el avance de la pandemia, a través de una estrategia integral donde participen todas las autoridades en conjunto.

Dijo que unas de las propuestas es identificar dónde se concentra el mayor número de contagios y así poder realizar los cercos epidemiológicos en cada zona de los distritos.

“No se trata de poner candados y prohibir que la gente se pueda mover. Se debe focalizar con información clara y georreferenciada para saber dónde está el virus con mayor intensidad”, sostuvo Muñoz en entrevista con el programa Al Estilo Juliana.

Por ello, cuando se le consultó si es que cree que el Ejecutivo extenderá la cuarentena, Muñoz indicó que prefería "no hacer vaticinios de algo que no me corresponde a mí, es algo que le compete al presidente y a su gabinete. Pero si me preguntas cómo veo la situación, yo miro la calle y se ha roto de facto la cuarentena. Camino por la ciudad y veo mucha gente, entonces hay que ser sinceros y aceptar que la cuarentena se ha levantado tácitamente”, indicó el burgomaestre.

Muñoz indicó que durante la reunión que sostuvo con el presidente Martín Vizcarra y el jefe de gabinete, Vicente Zevallos, acordaron conversar todos los martes junto a los representantes de las mancomunidades para que entre ambas partes puedan llegar a mejores acuerdos.

Respecto a la situación de los comerciantes de La Parada, quienes a la fecha no han sido reubicados, el burgomaestre aseguró que las coordinaciones con los alcaldes de La Victoria y Santa Anita se encuentran avanzadas y que también planean reunirse con el premier y los ministros involucrados para poder tomar una decisión consensuada.

Por otro lado, Jorge Muñoz contó que se sometió a la prueba rápida junto a un grupo de serenos y su resultado salió negativo.

