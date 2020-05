Convocan protesta contra Electro Puno por suba de tarifa

Kleber Sánchez

Puno

Un grupo de dirigentes de la Central de Barrios y Urbanizaciones de Puno, así como el Frente de Organizaciones Populares de Puno, ayer obligaron a cerrar una de las oficinas de cobranza de Electro Puno. La medida se tomó ante el desmesurado incremento de las tarifas de servicio de energía eléctrica.

El dirigente de la Central de Barrios y Urbanizaciones Populares de Puno, Percy Mayta, señaló que para hoy a partir de las 9:00 horas se ha convocado a una concentración de los usuarios perjudicados con el incremento de luz en el frontis de la empresa Electro Puno. “Nos obligan a romper la cuarentena por covid-19, debido a los múltiples cuestionamientos por el incremento desproporcionado de las tarifas”.

El dirigente considera que es un “asalto” al bolsillo de los usuarios. "Lo que pedimos es una explicación, deben dar una respuesta y una solución a este problema. Queremos una nueva facturación. En Electro Puno dijeron que devolverán dinero a los usuarios que pagaron con tarifa incrementada, previa verificación. Sin embargo, esta promesa es poco creíble".

Desde la semana anterior, decenas de usuarios del servicio de luz se trasladan a las oficinas de Electro Puno para pedir explicación por el incremento de las tarifas. Incluso la empresa solicitó por algunos días la presencia de la Policía para resguardar su local ante un eventual ataque de usuarios.

Ana Quilca C. es una de las decenas de usuarias de luz que se vieron afectadas con este incremento. Ella, con recibo en mano, acudió ayer a Electro Puno para pedir una explicación sobre la suba de las tarifas de luz.

La ama de casa nos relata que el promedio de la tarifa de luz que pagaba era de 45 a 50 soles por mes. "En febrero pagué 50 soles. Sin embargo, ahora en el recibo de marzo me llegó 125 soles. No me explico por qué subió tanto. Apenas tengo tres habitaciones y un televisor".

Otra usuaria del servicio de luz es Silvana Aliaga, refiere que en promedio paga al mes entre 40 a 50 soles. "En marzo el recibo me vino 77 soles, sin embargo, para el mes de abril el recibo de luz me llegó con 133 soles. Acudí a Electro Puno para que me den una explicación por el incremento de las tarifas, pues en mi casa apenas vive una persona y tengo un televisor. Me dijeron que vuelva otro día para presentar mi reclamo".

Al igual que Ana y Silvana, gran parte de la población de las diferentes localidades de la región de Puno expresaron su rechazo a la empresa, quien facturó montos excesivos del consumo de energía eléctrica, correspondientes a marzo y abril.

La mayoría de ciudadanos solicitaron la anulación de los recibos de luz. Pidieron que la empresa realice la lectura del medidor para que los usuarios paguen el monto real del consumo. Además, cuestionaron a Osinergmin por no atender los reclamos.❖