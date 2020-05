820 médicos infectados y 16 fallecidos por COVID-19, según CMP

El Dr. Miguel Palacios, decano del Colegio médico del Perú, informó que hasta la fecha son 820 médicos diagnosticados con el coronavirus. Así también, mencionó sobre el incremento de muertes a 16 doctores que han luchado contra el virus Sars- Cov-2.

Sin embargo, no es todo. Del total de infectados, 40 médicos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) conectados a un ventilador mecánico. Acerca de los decesos, 11 profesionales fallecieron en la ciudad de Iquitos. En las últimas horas, el CMP ha lamentado la muerte de sus colegas.

Entre los médicos fallecidos están el Dr. Nicolás Jorge Hernández Hernández, el bachiller Eduardo Ferreyra Tello, el Dr. Eder Elí Aguilar Rojas, el Dr. Nelí Alarcón Quispe, el Dr. Pedro Miguel Vargas Condor y el Dr. Hilario Francisco Mendoza Ferrer, quienes pertenecían a la ciudad de Iquitos, Lima y Pucallpa.

El último lunes 11 de mayo realizaron un minuto de silencio por los profesionales de salud fallecidos por dicha enfermedad. “El Colegio Médico del Perú expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad médica”, escribió el CMP.

En una entrevista a Latina mencionó que los casos han estado disminuyendo y la cantidad de recuperado va en incremento. “Antes la epidemia estaba yendo a una velocidad cercana a 4 mil casos nuevos por día. La ecuación se está invirtiendo, desde hace casi tres días está cayendo de 3.700 nuevos casos, luego a 3.100, a 2.200 y ayer a 1.550″, mencionó.

Por otro lado, indicó que se está invirtiendo dicho parámetro y si continúa así en los próximos días sería favorable. "Tenemos que esperar que pasen los cinco días, que es un parámetro, y si la velocidad hoy sale menos de 1.550 nuevos casos, es un indicio bueno para nosotros. La ecuación se está invirtiendo, ha perdido velocidad la epidemia y ha aumentado la cantidad de recuperados”, explicó el Dr. Palacios.

Sobre la renuncia de Ciro Maguiña, expresó que uno de los motivos fue que no eran escuchados pese a estar en un grupo de trabajo. “Cada comisión tiene a su vez a un coordinador, varias comisiones han sufrido la renuncia de sus expertos porque sienten que no son escuchados y dicen que salen resoluciones que no han sido previamente debatidas, esas han sido las razones que presentó", finalizó el decano.