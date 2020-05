Alas Peruanas y UANCV: estudiantes esperan poder sacar titulos de universidades licenciadas  

Una buena oportunidad se ha presentado para los alumnos egresados de las universidades, cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu.

Sucede que el último domingo 10 de mayo, se publicó el Decreto Legislativo 1496, mediante el que se dispone que los egresados de las universidades o escuelas de posgrado con licencia denegada, puedan obtener su grado académico en otra institución que sí tenga esta autorización.

En Arequipa, los alumnos de la Universidad Alas Peruanas (UAP) y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, se mostraron expectantes ante esta alternativa y esperan que la Sunedu emita el reglamento para proceder con el trámite.

Hayde Cruz, estudiante de la UAP, señaló que es una buena oportunidad. “Hay muchos compañeros que tenían la preocupación de que, al acabar la universidad, va a haber un periodo de discriminación (por ser de una universidad sin licencia). De hecho, una entidad del Estado sacó vacantes, pero para los estudiantes de una universidad licenciada. Entonces eso era contradictorio. De alguna forma, esto marca una diferencia”, dijo.

La estudiante pidió que Sunedu aclare si también se considerará a los alumnos que actualmente están cursando los últimos años y que están por terminar su carrera profesional. Esto debido a que a las universidades sin licencia se les otorgó un periodo de dos años para proceder al cierre.

Por su parte, César Vera, dirigente estudiantil de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) filial Arequipa, también consideró esto como un respaldo porque ya había muchas empresas que no querían dar trabajo ni prácticas a alumnos de las universidades no licenciadas.

Además, pidió a las universidades que den las facilidades del caso a los alumnos para acogerse a esta norma y oportunidad que está dando el gobierno. “Esperemos que la Sunedu saque las directivas de cómo se va a hacer y también que las universidades licenciadas, no pongan trabas”, dijo Vera.

PEDIDO A LA SUNEDU

El dirigente y estudiante de Derecho acotó que, a nivel nacional, los estudiantes de las universidades privadas de las universidades no licenciadas vienen solicitando a la Sunedu, a través de los congresistas Zenaida Solis, Hipolito Chaiña y José Luis Ancalle, que se amplié a tres años el plazo para el cierre de las universidades no licenciadas, pues este 2020, muchos alumnos no tendrán la posibilidad económica para seguir sus estudios; y eso les restará posibilidades.

“Se imaginan con este problema del COVID-19, todos los compañeros que no tengan los medios económicos y que estaban esperanzados en culminar su carrera en esa universidad porque alcanzaban al plazo de dos años; ahora quedarían rezagados”.

Ver indicó que el pedido concreto a la Sunedu es que suspende por este año el plan de cese, para que los alumnos que no puedan seguir estudiando este 2020, al siguiente año puedan continuar.