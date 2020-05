Tres trabajadores de Neoplásicas fallecieron por COVID-19

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) comunicó que 3 trabajadores fallecieron por coronavirus durante la fase máxima de proliferación de esta enfermedad.

Precisaron que tomaron 2.440 pruebas a sus empleados asistenciales y administrativos, de los cuales 164 resultaron positivos. Tras ello, dispusieron el aislamiento de estos pacientes, a quienes monitorearon mientras recibían el tratamiento. Así lo indica el “Plan de Contingencia Frente al Coronavirus COVID-19” que aprobaron el 12 de marzo.

En ese sentido, manifestaron que implementaron 4 áreas de atención para pacientes oncológicos sospechosos y contagiados del coronavirus. A estos ambientes solo pueden acceder algunos trabajadores.

“Asimismo, en las puertas de ingreso se realiza de forma obligatoria el triaje diario para la toma de temperatura, control e identificación de casos sospechosos y derivación a los centros de atención correspondientes”, se lee en el documento que difundieron.

Denuncian mala atención

Fuentes internas señalaron que el INEN no protege a sus trabajadores. Aseguraron que en realidad son cuatro los fallecidos y que el personal no recibe una adecuada atención.

“Han instalado una torre nueva, un edificio nuevo. No sé por qué razón no pueden abrirlo si ya está con todos los equipos, listo para ser usado. Me parece que esos pacientes oncológicos, que han sido contagiados, deberían estar en la torre nueva, al menos abrir una parte para no contagiar al personal”, comentó.

A uno de los trabajadores no le tomaron la prueba porque estas se agotaron. Según el empleado, en un principio el Ministerio de Salud pidió que solo se tomen las pruebas a los especialistas de salud.

“Hasta el momento ninguna autoridad del INEN lo llamó para ver su estado. Trató de comunicarse porque se enteró de que estaban haciendo pruebas y el paciente ya tenía los síntomas. Pero pidieron que espere una semana más”, denunció.

El INEN aseguró que implementó dos líneas telefónicas para que el Equipo Funcional de Salud Mental del Departamento de Especialidades Médicas brinde apoyo psicológico al personal contagiado que lo requiera.