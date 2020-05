Peruanos y extranjeros varados piden volver a sus hogares

Elizabeth Prado

Según información que hicieron llegar a La República son “más de 300 ciudadanos que se encuentran varados en Lima, a la espera de un vuelo humanitario que los lleve de regreso a España. Entre ellos hay personas mayores de 60 años y pacientes crónicos de riesgo”, explicaron.

Tras el cierre de fronteras decretado el 16 de marzo pasado, por el presidente peruano Martín Vizcarra, el consulado de España, en Lima, organizó seis vuelos, hasta el pasado 18 de abril, mediante los cuales lograron retornar a ese país 1,700 personas, sin embargo varias de ellas no pudieron hacerlo a tiempo por encontrarse en el interior del Perú, en donde hay muchas restricciones para el desplazamiento vehicular y de personas dada la cuarentena que acata la población ante la amenaza de la pandemia.

Similar crisis

Centenas de peruanos: estudiantes, profesionales, empleados, personas de la tercera edad y hasta niños, varios de ellos con enfermedades preexistentes, están angustiados porque cada vez les es difícil conseguir un alojamiento y alimento. Desde Brasil y EEUU, los connacionales piden vuelos humanitarios para salir, de esos lugares que, además son el centro de la pandemia del nuevo coronavirus. Muchos peruanos no tienen un seguro de salud, y sus visas han vencido.

En Lima, el canciller Gustavo Meza-Cuadra dijo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que se solidarizaba con los peruanos que aún se encuentran varados en el exterior y manifestó que continúan en haciendo todos los esfuerzos para lograr su repatriación, brindándoles la mayor asistencia, especialmente a los más vulnerables.

Compatriotas desesperados en el exterior

La amenaza de la pandemia obligó al gobierno peruano, a impedir el ingreso y salida de vuelos de sus territorios por lo que muchos connacionales quedaron varados. Con verdaderos dramas a cuestas piden a las autoridades que los ayuden a retornar.

Marcela Echevarría Arellano.

Marcela Echevarría Arellano, en EEUU.

Empleada

Desde el 24 de marzo, junto con mi menor hija, estoy varada en Nueva Jersey. Sobrevivimos, por el dinero que me envía mi esposo. Recibí un cheque de US$ 560 del consulado de este Estado, y hace tres semanas me llamaron para que vaya a Houston, para un vuelo a Lima, pero no se concretó. Mi visa ha vencido, la empresa en la que trabajo reanudará labores, y temo quedar desempleada. ¡Necesitamos regresar!

Raúl Berrospi Rodríguez.

Ingeniero

Raúl Berrospi Rodríguez, en EEUU.

Soy David Berrospi Rodríguez. Mi hermano Raúl es ingeniero y tras ganar una beca, viajó a la Universidad de Denver, de enero a marzo. Concluida la subvención, está desamparado en Denver, en donde no conocemos a nadie. El consulado de Denver con un cheque por US$ 120. En Lima, estamos endeudados para sostenerlo, hasta que llegue el prometido vuelo humanitario. Siento que el Estado lo ha abandonado.

Roy Tapia

Roy Tapia, en EEUU.

Empleado

En medio de esta emergencia sanitaria, mi esposa y mi pequeña hija de tres meses viven solas en Lima, situación que las hace vulnerables. Presenté mi caso al consulado de Patterson, pero no responde. He creado una página en Twitter, peruanos varados en NJ y NY @VaradosNYNJ para visibilizarnos. El riesgo es grande ante la pandemia. ¡Estoy dispuesto a pagar mi pasaje, pero necesito una respuesta ya!

Yuleisy Rosario Alayo

Yuleisy Rosario Alayo, en Brasil

Estudiante

Vine a Sao Paulo para culminar el internado de mi profesión, debía regresar al Perú el 28 de marzo, pero el vuelo fue cancelado. Soy estudiante de Farmacia y Bioquímica. Me han robado mis documentos y mi dinero, y tuve dificultad para denunciar el hecho. No he recibido ayuda consular. Tengo escasos recursos económicos, estoy sin documentos y varios males que, por la angustia, percibo, se han incrementado.

Juan Fuentes

Juan Fuentes, en Brasil.

Estudiante Posgrado

Estoy becado en la Universidad de São Paulo. Los médicos me detectaron una infección que solo puede ser tratada por cirugía. Solicité una licencia de tres meses para ser operado en Lima. Por ese tiempo no voy a recibir la subvención estudiantil. Pero el viaje fue cancelado y ahora estoy varado, sobreviviendo de los ahorros, ya se agotan y en espera de un vuelo humanitario viajar lo más pronto posible.