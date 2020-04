Comas: vecinos denuncian haber recibido yogurt en vez de pollo

Pese a que la comuna les habría prometido la entrega de un pollo por vivienda, los vecinos del asentamiento humano Villa Florida en Comas denunciaron haber recibido una pequeña botella de yogurt.

De acuerdo al testimonio de los residentes afectados, la comuna les habría prometido el producto avícola. No obstante, esta donación nunca llegó.

“Me tiene indignada por que ninguno de nuestros vecinos de Villa Florida hemos recibido ayuda. Ni un gramo de arroz de la municipalidad. (...) Me duele que el alcalde Raúl Díaz y las personas nos ignoren en el asentamiento. Por esta pandemia no trabajamos, vivimos el día a día y no tenemos vivieres”, dijo Rosa Muñoz, pobladora de esta zona, ubicada en la quinta etapa de Collique.

La ciudadana también reveló haber conversado directamente con el burgomaestre, quien le indicó que espere y que la ayuda iba a llegar. Sin embargo, luego se hizo entrega de un yogurt por cada familia.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades y solicitan ayuda. Ellos aseguran no tener alimentos para comer debido a que no han recibido ni canastas, ni bonos.

Por su parte, el área de Imagen de la Municipalidad de Comas informó que la entrega de pollos aún se encuentra pendiente y que estas bebidas no son sustitutos del producto avícola. Según indicó América TV, la representante edil indicó que el dinero destinado por el Gobierno no fue suficiente para la compra de productos de primera necesidad para la población más vulnerable.