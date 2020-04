Arequipa: Policías piden ayuda para dos ancianos que viven en estado de abandono | VIDEOS

Arequipa. En el alejado distrito de San Juan de Tarucani viven dos ancianos de avanza edad que no tienen comida para afrontar la cuarentena. Ambos se encuentran en estado de abandono. No habrían recibido el bono de 380 soles al no contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Uno de ellos es el señor Exaltación Quispe Quispe de 92 años. Él vive solo en una cabaña en el sector de Colpacocha. El anciano es viudo y su única compañía en este momento es su gato.

Sumado a su situación de pobreza, el adulto mayor se encuentra postrado en una cama pues padece de catarata y sufre de próstata. Lleva un catéter para drenar la orina.

En el distrito también vive la señora María Vilca de 82 años de edad, natural del anexo de la Yunta. La anciana sufre por la falta de alimento y abrigo.

Personal de la comisaría de San Juan de Tarucani se percató de la presencia de ambos adultos mayores. En un gesto de solidaridad, juntaron algunos víveres como cebolla, papa, arroz, azúcar, fideos, leche y aceite que les entregaron. Además, llevaron personal de salud para evaluar el estado de ambos ancianos.

Las personas interesadas en apoyar este caso, pueden comunicarse al número 957689855 de la comisaría de San Juan de Tarucani.