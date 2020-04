Arequipa: Intervienen a alcalde de centro poblado cuando bebía licor en pleno toque de queda [VIDEO]

Sorprendido. El último fin de semana, el alcalde Flavio Larico, del centro poblado de Bello Horizonte, ubicado en el distrito de Majes de la provincia de Caylloma, fue intervenido por el Ejército y la Policía al encontrarse bebiendo licor dentro de su vivienda junto a tres amigos, en pleno toque de queda.

Los vecinos del burgomaestre fueron quienes dieron informe del hecho a las autoridades pues se escuchaba bulla y música según informó el portal web de RPP. Durante la intervención se grabó un video donde aparece Larico junto a otra persona.

El militar que lo interviene le reprocha su actuar a lo que el edil solo asiente con la cabeza, pero cuando le indica que no debe beber el alcalde le dice que no está tomando. Esto, pese a que no puede pararse fácilmente. Incluso, mientras le hablaban, tambalea.

Al final, lograron subirlo junto a sus acompañantes al patrullero para llevarlos a la comisaría de El Pedregal. Por esta acción corresponde que sean investigados por el delito de desobediencia a la autoridad.