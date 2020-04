Matrícula para alumnos que pasen de colegios privados a públicos será a partir del 8 de mayo

El ministro de Educación, Martín Benavides, anunció que a partir del próximo viernes 8 de mayo se implementará una matrícula especial para los alumnos que deseen trasladarse a instituciones educativas públicas. Esto debido a que miles de padres de familia no pueden continuar pagando los colegios privados en donde sus hijos venían recibiendo su educación básica regular.

“Estamos diseñando la ampliación de la matrícula para que la educación pública absorba a aquellos niños cuyas familias no van a poder pagar el servicio privado. A partir del 8 de mayo vamos a hacer un lanzamiento de una matrícula ordenada para planificar de manera adecuada este servicio y que se pueda dar con la calidad que todos esperamos”, señaló en conferencia de prensa.

El titular de Minedu recalcó que las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por servicios que no estén ofreciendo durante las clases virtuales. Indicó que se viene elaborando una norma para que los centros educativos sean trasparentares con los costos.

“Solo se pueden cobrar aquellas prestaciones que se están realizando. No me refiero a lo pedagógico, que está continuando por parte de la educación no presencial, pero podría haber un conjunto de otras prestaciones que no se están dando en esta etapa. Estamos preparando una norma que obligue a las instituciones educativas privadas a que sean más transparentes en los costos", mencionó.

PUEDES VER Minedu explicó cuáles son los procedimientos para la transferencia de estudiantes de colegios privados a públicos

Cabe resaltar que el presidente Martín Vizcarra anunció que el inicio de clases de manera presencial se encuentra suspendida de manera indefinida. Según detalló el mandatario, la educación continuará siendo remota durante todo el año.

En tanto, los padres de familia que deseen cambiar a sus hijos a un centro educativo público pueden comunicarse al teléfono 500-6091 o a los números de WhatsApp 9884-62118 y 9448-41691, así como al correo dateatucole@drelm.gob.pe, para averiguar donde hay vacantes y que los orienten sobre proceso de traslado.