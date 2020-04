Coronavirus: Contraloría detectó que municipios no entregan canastas a familias pobres

Desde el 30 de marzo que el presidente de la República, Martín Vizcarra anunció que los gobiernos locales entregarán canastas con víveres para las familias en condición de pobreza, las municipalidades de la región Lambayeque no cumplen con esta labor por una serie de deficiencias registradas en el estado de emergencia por el coronavirus.

La Contraloría General de República detectó este problema y exigió a las autoridades ediles revertir esta situación.

El 7 de abril, el ente de control inició supervisiones en 15 municipios para conocer el cumplimiento de la disposición nacional a través del operativo “Emergencia Sanitaria 2020”. Así tenemos que en la lista figuran las municipalidades provinciales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe; además de los municipios distritales: Olmos, Pítipo, Túcume, Mochumí, Motupe y otros.

El común denominador en estos ayuntamientos es que hasta ahora no reparten los víveres porque la adquisición está en curso, debido que el proceso no culmina; además los padrones de beneficiarios incompletos no permite la focalizacion y distribución oportuna de alimentos.

Esta labor desarrollada por auditores facilitó que se remitan documentos a los alcaldes para que tomen cartas en el asunto. También, se informó sobre la ineficiencia en el proceso de compras de alimentos, asociado a la personalización de canastas, precios, sistema de almacenamiento y distribución.

Por ejemplo señaló que en la Municipalidad Provincial de Lambayeque se detectó que el precio del azúcar no correspondía a lo establecido por la entidad; mientras en la Municipalidad Distrital de Pítipo se verificó que el alcalde entregó canastas con su nombre y foto. La Contraloría señaló que los hechos fueron subsanados.