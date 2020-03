Murió Alan Merrill ,autor de ‘I Love Rock ‘n’ Roll’

Redacción Fama

La pandemia del coronavirus cobró una nueva víctima en el mundo de la música y el entretenimiento. Se trata de Alan Merrill, exvocalista de la banda británica Arrows y coautor del emblemático tema ‘I Love Rock ‘n’ Roll’, quien falleció el domingo último debido a complicaciones en su salud tras dar positivo para coronavirus.

La noticia fue dada a conocer por su hija Laura Merrill a través de su cuenta de Facebook. “El coronavirus se llevó a mi padre”, escribió la joven en la red social y contó que solo tuvo dos minutos para despedirse.

Asimismo, relató que, antes de morir, su padre parecía tranquilo, por eso tuvo “una luz de esperanza” de que pudiera salvar su vida. Antes de contraer el virus, Alan estaba saludable. “Él minimizó el resfrío que tenía”, escribió. Luego advirtió a otras familias sobre lo peligroso que puede ser adquirir el virus. “No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa, si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real”.

Alan Merrill de 69 años tuvo una larga y variada carrera como músico. Fue coautor del tema ¿I Love Rock ‘n’ Roll’ (1975), que se convirtió en un hit con la versión de los 80 de Joan Jett y a principios de este siglo en la voz de Britney Spears.

Firmó su primer contrato discográfico como cantante principal de The Lead, que tuvo un gran éxito en Japón. Después de lanzar dos estupendos álbumes en solitario, presentar programas de televisión y actuar en telenovelas, salió de Japón hacia el Reino Unido en 1974 para formar The Arrows, que puso un brillo glam rock en las melodías pop clásicas.

El grupo británico obtuvo éxitos con temas como ‘A Touch Too Much’ y ‘My Last Night With You’, y ‘I Love Rock ‘n’ Roll’ que fue escrito por Merrill y el guitarrista Jake Hooker.

Tras la disolución de la banda que desarrolló su carrera principalmente en Londres, Alan Merrill formó distintos grupos y trabajó con diferentes músicos.

Su última producción de estudio titulada Radio Zero había sido lanzada el año pasado junto a su nuevo proyecto Alan Merrill Extravaganza.

Enterada de su deceso, la cantante Joan Jett despidió al músico con un mensaje publicado en sus redes sociales en el que recordó la primera vez que escuchó ‘I Love Rock ‘n’ Roll’. “Me acabo de enterar de la terrible noticia de que Alan Merrill ha fallecido. Mis pensamientos y mi amor van a su familia, amigos y toda la comunidad musical. Todavía recuerdo haber visto a The Arrows en la televisión de Londres y haberme impresionado con la canción que fue un hit para mí. Con honda gratitud y tristeza le deseo un buen viaje”.