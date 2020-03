Coronavirus: médico asegura no tener implementos para atender pacientes en Chiclayo [VIDEO]

Como medida extrema ante la pandemia del coronavirus, el médico Fernando Peña, especialista que labora en el Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo, reveló las graves condiciones en las que trabajan los médicos de ese principal nosocomio, uno de los más grandes e importantes de esta región.

En un video hecho dentro del servicio de emergencia, vistiendo una bata de papel y una mascarilla genérica, el médico señala que no tienen los implementos necesarios para trabajar atendiendo a los posibles pacientes con Covid-19.

“Buenas tardes, le saluda el doctor Fernando Peña Dávila, soy trabajador del hospital Las Mercedes. Éste mensaje va dirigido al Gobierno. Los que trabajamos en este nosocomio no tenemos los implementos adecuados para atender a los pacientes que están llegando en grandes cantidades”, dice el especialista en parte del vídeo.

También revela que cuatro de los médicos que trabajan en el servicio de triaje no cuentan con SIS ni EsSalud. “Si nos enfermamos no contaremos con el apoyo de las autoridades como ya lo vemos en diferentes del país. De oraciones no sólo vivimos, sino también con su apoyo y lo requerimos para poder trabajar”, finaliza.

Este vídeo representa un llamado de atención a las autoridades regionales y nacionales, pues el riesgo de contagio con médicos sin recursos necesarios para atender eficazmente a los pacientes, se incrementa den gran medida, además de exponer a sus familias cuando retornan a sus viviendas.