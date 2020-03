Audio de WhatsApp que incita a comprar productos alimenticios “para un mes” es falso

Un audio de WhatsApp que incita a comprar productos alimenticios para un mes ha sido desmentido por la Marina de Guerra del Perú.

Cabe resaltar que en el mensaje de voz que dura alrededor de 57 segundos, una mujer da aviso de un supuesto Estado de Emergencia. Además, de hacer hincapié en realizar las compras de víveres y alimentos no perecibles.

“Amigas. Hoy a las 4 de la tarde, me acaba de pasar la voz mi hijo que ustedes ya saben que está en la Marina, todo el Perú va a estar en Estado de Emergencia. A las 4 de la tarde no va a poder ver ninguna persona en la calle. Ya han mandado un comunicado a todas las Fuerzas Armadas y la Marina para que salgan a las calles. A toda persona que encuentren en la calle, lo van a arrestar por 30 días. Por favor, vayan, no se alteren, avisen a su familia para que compren todo lo que es básico para 30 días; arroz, azúcar, atún. Por favor, avisen. No es juego, me acaba de avisar mi hijo. Por favor vayan”, se escucha WhatsApp.

Ante esta situación, fuentes de la institución indicaron que el audio es falso y genera alarma innecesaria, la cual no contribuye con la coyuntura actual.

Como se recuerda, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó, este domingo 15 de marzo, nuevos casos de personas con coronavirus en el Perú, elevándose el número de pacientes infectados a 71. La mayoría de estos casos corresponden a la región Lima, seguida de Callao, Ica y Huánuco.

¿Cómo prevenir el coronavirus?

El Minsa recomendó a la población a lavarse las manos frecuentemente, en un mínimo 20 segundos. Asimismo, aconsejó cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser; no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.

¿Qué hacer si presento fiebre, tos y dificultad para respirar?

Si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países en los que se ha confirmado la presencia del COVID-19), en contacto con un paciente infectado, presenta fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar general intenso, respiración rápida y sensación de falta de aire, síntomas asociados al coronavirus, mantenga la calma y comuníquese a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

También puede escribir al WhatsApp 952842623 o al correo infosalud@minsa.gob.pe. Estos números están habilitados durante las 24 horas de los 366 días del año.