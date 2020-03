Asesinan a integrante de “La Jauría” en La Libertad

Un nuevo hecho de sangre convirtió una fiesta en tragedia luego que el domingo por la noche, Magín Vásquez Pereda, quien era sindicado como integrante de la organización criminal “La Jauría”, estaba bailando y bebiendo cerveza en el caserío El Guayo, del distrito de Lucma en la provincia de Gran Chimú, en La Libertad.

Hacía unos pocos meses había salido del penal El Milagro y decidió irse a Lucma. Es ahí donde supo que en El Guayo se iba a celebrar un palo cilulo en donde podía relajarse con música y licor, y se decidió a ir allá. El desdichado no sabía que había firmado su sentencia de muerte.

Llegado al baile pidió un par cervezas, a la que siguieron varias más. Magín Vásquez le echó el ojo a una chica y decidió sacarla a bailar, no una, sino varias veces. No sabía que la chica era la pareja de otro hampón que no le cayó nada bien que el miembro de “La Jauría” dance muy cercano a la joven.

Es así que en pleno baile y ante la mirada atónita de todos los presentes, el maleante celoso se acercó a Magín Vásquez, quien estaba sentado y mareado, para descerrajarle 8 disparos en diferentes partes del cuerpo: pecho, piernas y abdomen.

Aprovechando el pánico, el homicida, quien es un conocido delincuente de la zona, pero ya que está identificado por la Policía Nacional, huyó con rumbo desconocido.

Al poco tiempo llegó la Policía y luego el representante del Ministerio Público para recoger evidencias, testimonios y ordenar el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.