Piura: con marcha exigen justicia para mujer víctima de feminicidio [VIDEO]

Con carteles exigiendo justicia y no más feminicidios, amigos y vecinos de Licero Camacho More realizaron una marcha de protesta para que la muerte de la madre de familia no quede impune en la región Piura.

Los familiares llegaron hasta el frontis del Ministerio Público de Sullana para exigir a los fiscales encierren al presunto asesino ya que el principal sospechoso fue dejado en libertad por falta de pruebas.

PUEDES VER Piura: solicitan a congresistas electos modificar la ley de la quema de caña de azúcar en Sullana

Los protestantes recorrieron varias calles de Sullana llegaron al atrio de la iglesia Matriz para pedir un minuto de silencio por las más de 30 mujeres fallecidas en este año víctimas de feminicidio.

Además, acudieron al frontis de la Municipalidad de Sullana para que el alcalde apoye a los familiares con asesoría legal y que puedan ayudar a encarcelar al asesino de la madre de familia quien fue brutalmente golpeada y asfixiada.

Los amigos y vecinos de Lucero indicaron que continuarán con las marchas para pedir justicia, teniendo en cuenta la cifra preocupante de casos ocurridos en la región, donde la violencia contra la mujer se ha incrementado de manera preocupante.