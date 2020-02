Solsiret Rodríguez: Padre de activista advierte demanda contra Brian Villanueva y familia si continúan ataques [VIDEO]

Por: Jessica Merino

Solsiret Rodríguez fue ultimada el viernes 23 de agosto del 2016, pero hasta hoy parece no conseguir el descanso alguno. Ni sus padres, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, han podido responder todas las interrogantes que surgieron desde el día de su desaparición. De lo que sí están seguros es que nada justifica su asesinato y están dispuestos a defender su honra, aunque hayan pasado 3 años y 6 meses desde el abominable crimen.

En comunicación telefónica con el padre de Solsiret, Carlos Rodríguez, supimos respecto a las medidas legales que podría tomar en contra de aquel que pretenda mancillar el honor de su hija, la también madre de dos pequeños de 5 y 7 años.

‘’Voy a hacer una denuncia que no mencione ni manche el nombre de mi hija porque esto para mí recién ha comenzado. Yo me he pasado 3 años y medio con mi familia buscando y hemos llegado’’, expresó Rodríguez al ser consultado sobre lo dicho por Brian en una entrevista para La República. Brian Villanueva reveló acerca de la presunta relación clandestina que sostuvo Solsiret con su hermano Kevin Villanueva, la misma que habría sido conocida por los padres de esta, en su momento.

‘’Me ha fallado el Estado, me ha fallado el Estado en su conjunto. ¿Ud. cree que va a haber una fiscal que le va a decir, la verdad, ‘sí, me equivoqué’?, imposible, estamos en el Perú’’, lamentó el padre de la joven activista por los derechos de la mujer.

En la entrevista, Brian Villanueva descartó el supuesto acoso u hostigamiento hacia Solsiret por parte de su gemelo Kevin y relató que los padres de la joven conocían sobre la presunta relación. Ante ello, el señor Carlos rechazó tajantemente esa versión.

‘’Yo no voy a dar ni me voy a poner a discutir con esa lacra, que no son para mí seres humanos, porque mi hija era una niña de 23 años, de 1 metro 50. Ya ustedes de repente conocen a ese individuo. Y comenzando por el enfermo que tienen como padre. (…) Ese maldito de Brian cuida su hermano, pero no hay ninguna palabra…’’, sostuvo Rodríguez en la llamada.

Conciliación de parejas para Solsiret y Brian

‘’Más o menos, fueron 10 sesiones que Sol confiesa ante mí y ante su mamá presente y la señora lo sabe, que lo que ha pasado, que efectivamente tuvieron una relación a mis espaldas’’, alegó Brian durante la entrevista para este medio.

Sin embargo, el padre y la madre de Solsiret Rodríguez rechazan tal versión. ‘’No hubo 10 sesiones, jamás’’, respondió la madre. ‘’Llegamos al doctor Ñahui, a su despacho de conciliación porque mi hija cayó en depresión. (…) Sol dijo ‘su hermano me está acosando, yo quiero salir de aquí (casa de Av. Colonial). ¿Qué dijo el conciliador? Mire, señora Yolanda (madre de Brian y Kevin) como acá hay un acoso hay que separar a las personas. O bien se va él con su familia o se va su hijo Kevin, pero doy mi opinión y el que tiene que salir es Kevin. (…) La he derivado al siquiatra para que le dé un calmante a Solsiret. (…) La mamá de ellos aceptó, y le recetó una pastilla. Luego él decidió que a terapia, como dos o tres veces, los cuales mi hija acudió unas dos veces. Por lo mismo que ya no estaba Kevin (2015), mi hija se sentía más tranquila’’, explicó Rosario Aybar.