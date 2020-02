La Molina: sujetó fue detenido tras abusar de menor en baño de KFC [VIDEO]

Adolfo Cuba Trujillo de 62 años es acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 11 años diagnosticada con retardo mental moderado. El hecho ocurrió en el baño de discapacitados de un local de KFC en el distrito de La Molina.

Uno de los trabajadores de KFC fue quien notó a Cuba Trujillo acompañado dentro de los servicios con una menor de edad. El empleado del restaurante de comida rápida asomó por la parte baja de la puerta del baño teniendo la oportunidad de grabar el espeluznante acto. De inmediato, se acercó a sus demás compañeros para atrapar al abusador.

La familia de la menor aseguró que las autoridades les impiden verla: “Ya no me han querido dejar verla, ni siquiera en la Fiscalía, me dijeron que ya no podía verla, mi hermanita estaba a cargo del Inabif”, señaló la hermana de la víctima.

Se supo que la víctima vendía caramelos en las calles, por lo que ingresó al local para hacer uso de los baños.