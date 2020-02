Arequipa: Investigan a fiscal Gino Valdivia por prevaricato

Roberth Orihuela Q.

El 19 de abril de 2018, el fiscal de prevención del delito Gino Valdivia Guerola acudió junto a funcionarios municipales y de la UGEL Norte a la sede de la institución inicial del colegio Faraday, ubicada en la calle Quinta Romaña del Cercado de la ciudad. Ese mismo día, los funcionarios y el magistrado cerraron el colegio.

Sin embargo, el municipio provincial ha declarado el acto como viciado, porque no se siguió el debido proceso. Por ello, ya se sancionó al exsubgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, José Vásquez Allasi, y ahora se investiga al fiscal Valdivia por dar legalidad a la acción. La denuncia la hizo el promotor del colegio Faraday, Carlos Aguilar Medina.

Acto ilegal

La mañana del 19 de abril, el fiscal Valdivia llegó junto al obrero municipal Gustavo Chura Quispe y los especialistas de la UGEL Norte, Carmen Valverde y José Velasco, para cerrar el plantel. Según Aguilar Medina, no se cumplió el debido proceso.

“Llegaron con prensa para hacer el problema más grande. Mientras Valdivia y Chura inspeccionaban las instalaciones, Valverde solicitaba documentación a la directora del colegio. Lo más grave es que estaba sola con una docente más. Tuvieron que abandonar a los niños para atender el operativo”, señala.

Al final de la diligencia, Valdivia y Chura firmaron el Acta de Inicio de Procedimiento Sancionador N.° 064830, con que se dispuso la clausura inmediata de la institución por un lapso de 15 días. Según el documento, la infracción fue “por mantener deficiencias en el establecimiento y crear una situación de peligro inminente que pueda devenir en un desastre y que afecte al público”. “Sin embargo, desde un inicio, la clausura resulta irregular”, indica el abogado de Aguilar, Raymundo Núñez. Refiere que lo que debieron hacer ese día era solo dar un plazo a la institución para subsanar las observaciones. “Si luego de eso no se cumplía, allí sí se cerraba el colegio”, agrega.

Justamente esto fue lo que observó el municipio provincial. Esta institución inició en abril de 2019 un proceso administrativo sancionador contra José Vásquez Allasi, en ese entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la comuna, por abuso de autoridad y por vulnerar el debido proceso.

Vásquez Allasi fue sancionado el 16 de diciembre de 2019 con una suspensión en su cargo sin goce de haber por 30 días.

Mientras tanto, la IV Fiscalía Penal de Apelaciones abrió investigación contra Gino Valdivia por el delito de prevaricato —cuando el juez o el fiscal dicta resolución contraria a la ley— el 19 de septiembre de 2019.

Sin cuidado

El magistrado Valdivia indicó a La República que le tiene sin cuidado la investigación que se abrió en su contra.

“Grosso modo, solo me acuerdo de la inspección junto a la municipalidad de un colegio que no guardaba mínimas condiciones de seguridad. No me acuerdo más, la verdad. Entiendo que la municipalidad ha hecho su trabajo y nosotros exhortamos. Otra cosa es que prospere la denuncia (de Aguilar)”, señaló.

Valdivia agregó que la denuncia es tan intrascendente que no merece la menor atención. “No he declarado ni presenté informe y menos me interesa en qué estado se encuentra”, dice.

Finalmente, defendió su trabajo y aseguró que “se hizo de acuerdo a ley”. Calificó la denuncia de Aguilar como una “triquiñuela”.