Piura: se cumple un año de la muerte del policía Luzón y su familia no recibe beneficios

Este martes se cumple un año desde que el suboficial Anner Yonel Luzón Jiménez falleció a consecuencia de un disparo producido por un grupo de delincuentes a quienes perseguía, tras ser acusados de robar un celular en la ciudad de Piura.

Desde que Luzón Jiménez quedó gravemente herido, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior expresaron el apoyo y respaldo a la esposa y única hija del fallecido, prometiendo que iban a velar por sus derechos.

Sin embargo, Yeraldine Olaya Requena, esposa del efectivo, asegura que ningún representante de la entidad policial se preocupa por dar celeridad a los trámites con la finalidad de obtener los beneficios para su familia.

“Hasta el momento no me dicen nada. Mi hija sigue esperando los beneficios de su padre, pero lamentablemente desde que mi esposo murió las autoridades se olvidaron de nosotras, no cumplen lo que prometieron desde un inicio”, expresó la viuda de Luzón.

Asimismo, la madre de familia manifestó que tampoco cuentan con el apoyo del área legal de la Policía para continuar con la investigación y que logre castigar a los asesinos de su esposo.

Yeraldine Olaya aseguró que todos los gastos de la defensa legal los asume gracias al apoyo económico de su familia.