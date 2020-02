Áncash: intervienen a alcalde cuando se trasladaba con su esposa en vehículo oficial

Agentes de la Policía Anticorrupción intervinieron a Luis Alberto Sánchez Paz, alcalde del distrito Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, en la región Áncash, por el presunto delito de peculado en agravio del Estado, por presuntamente haber utilizado el vehículo oficial de su municipalidad, para trasladar a Chimbote a su esposa Mélida Ruiz Gonzales de 54 años.

El operativo se produjo a las 7 a.m. en el asentamiento humano Las Delicias de Nuevo Chimbote, la camioneta municipal de placa de rodaje H1Z 936 se había estacionado y en ese momento intervinieron los policías.

En el vehículo oficial se encontraba el conductor Efraín Gualberto Luna Álvarez de 50 años, el burgomaestre y su esposa Mélida Ruiz Gonzales, así como su guardaespaldas Félix Lupo Corpus Boca.

Luis Alberto Sánchez dijo a los policías que se trasladaba a la ciudad de Chimbote en compañía de su esposa con la finalidad de participar en la reunión de Comité Provincial de Seguridad Ciudadana en la provincia del Santa.

“No me preocupa la intervención porque no soy corrupto, ya aclaré que mi viaje a Chimbote obedeció para participar de la reunión del Coprosec. Yo he sido amenazado de muerte, pero sigo adelante, porque tenemos que acabar los actos de corrupción en mi distrito”, mencionó.