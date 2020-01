Segat sí reportó fallas en diez compactadoras adquiridas el 2019

El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) sí reportó fallas en las compactadoras que se usan para el recojo de basura en el distrito de Trujillo y fueron adquiridas recién el año pasado a la empresa Tracto Camiones SA. Así lo revelan documentos obtenidos por este diario.

El 2 de diciembre del 2019, el jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del Segat, Alexander Minchola Zavaleta, remitió el informe n.º 063-2019-SEGAT/OGA al gerente general del Segat, Kenny Heredia García, en el cual advierte de fallas observadas en diez compactadoras Shacman, una marca china.

“…Las fallas menores vienen siendo atendidas, pero las fallas presentadas en las cajas de compactación aún siguen sin resolverse al 100%. Cabe mencionar que ante las coordinaciones realizadas con la empresa Tracto Camiones han cumplido con enviar personal capacitado para resolver el problema, pero a la fecha no se encuentra solución al respecto, por lo que, considerando que ya tenemos antecedentes del mismo problema con 05 compactadoras, la cual se informó a su despacho mediante informe n.º 557-2019/SEGAT/OGA, creemos conveniente tomar en consideración lo sugerido por el jefe de la Oficina de Mantenimiento, respecto a poner en conocimiento a la MPT (Municipalidad Provincial de Trujillo), a fin de que realice las coordinaciones necesarias con la empresa Tracto Camiones para resolver el problema antes mencionado de la mejor manera”, señala el informe.

La interrogante es si el burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto sabía o no de estas deficiencias. Si los funcionarios del Segat le comunicaron. El jueves, Marcelo señaló a la prensa que no tenía conocimiento y que le iba pedir explicaciones a Heredia. Incluso mostró cierta extrañeza de que los regidores de oposición tengan un informe de las averías en las unidades y él no.

La República accedió a un documento del Segat que circula también en redes sociales, de fecha 9 de diciembre del 2019, sobre deficiencias técnicas en las compactadoras adquiridas en agosto de ese año por la MPT. El documento ingresó a mesa de partes de la MPT el 12 de diciembre. Hay que recordar que las unidades fueron presentadas en setiembre, entre “bombos y platillos”.

Ahí se precisa claramente “que el jefe de la Oficina de Mantenimiento del Segat ha expuesto en distintos informes, el estado técnico, actual y real de las 17 máquinas… siendo que a la actualidad han sufrido desperfectos (sistema hidráulico, sistema de aire, refrigeración, suspensión, entre otros aspectos técnicos), algunas fueron reparadas en su totalidad por la empresa Tracto Camiones SA, pero aún subsisten otras compactadoras que se encuentran actualmente como averiadas”.

Según los informes del Segat, desde el 29 de agosto del 2019 al 21 de octubre del 2019 todas las unidades nuevas (17 en total) han sufrido desperfectos, fallas, causando inoperatividad en distintas fechas, siendo que algunas se han reparado en su totalidad y otras se encuentran actualmente como “averiadas” sin estar reparadas.

Cerrada defensa

El regidor de oposición, Luis Bahamonde Amaya, negó que las unidades se hallen en mal estado.

“Ninguna compactadora está inoperativa, los informes se refieren en su mayoría a fallas u observaciones originadas por el uso, y son de octubre del 2019, las cuales ya han sido subsanadas por la empresa según el contrato de mantenimiento mensual que existe”, indicó a través de su Facebook.

“De las 17 compactadoras, 16 están operativas, salvo una que se siniestró y que la empresa ha repuesto pero que la MPT debe recepcionar esta semana para iniciar su uso”, insistió.