Elecciones 2020: ¿Qué hacer para votar si eres peruano que vive en el extranjero?

Un total de 974 230 ciudadanos peruanos que viven en el extranjero sufragarán este domingo 26 de enero en las Elecciones Congresales 2020. Para poder votar para el nuevo parlamento, los peruanos que radican fuera del país deben tener en su DNI la dirección de su actual residencia.

Habrá 3 374 mesas de sufragio en un total de 79 países: 6 en África, 2 220 en América, 144 en Asia, 981 en Europa y 24 en Oceanía. Sin embargo, los países con más número de votantes peruanos son Estados Unidos, España, Argentina, Chile e Italia.

¿Cuáles son los requisitos para votar en las Elecciones 2020?

Para que los peruanos rijan en voto en el extranjero ameritan su DNI, ser mayor de edad -entiéndase que también sufraga quien cumple años el mismo día de la elección- y, de tener 70 años más de edad, los ciudadanos no están obligados a votar. Finalmente, la última condición es notar cumplir pena privativa de libertad o, de tenerla, se debe comunicar al RENIEC de manera oportuna.

Votaciones en el extranjero

¿Quiénes pueden votar en el extranjero?

Todo peruano esté o no en el país que sea mayor de edad y no arrastre alguna pena contra la libertad. Quien no vote será multado, pero si se justifica ante la ONPE la penalización no se emitirá.

¿Hay multa si no voy a votar y vivo en le extranjero?

Aquellos peruanos que vivan en el extranjero y han cambiado su dirección al país en el que radican no pagarán multa si no sufragan. Quienes sí lo harán serán aquellos que no hayan cambiado su dirección o que fueron elegidos como miembro de mesa y no cumplieron.

¿Cuál es el horario de votación si vivo en el extranjero?

Para las Elecciones 2020, el horario fuera del país es el mismo que en Perú. Por ello, será el 26 de enero desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (según el horario de cada país).

¿Cómo votar por internet si vivo en el extranjero?

La ONPE no tiene un sistema para sufragar desde fuera del país, pues solo se hará con una mesa de sufragio instalada.