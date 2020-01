Falta seguridad y limpieza en algunas playas de la Costa Verde

Faltan acciones. La Defensoría del Pueblo realizó un recorrido por las playas de la Costa Verde para verificar si garantizan las condiciones mínimas de salubridad, seguridad y limpieza y encontró una serie de deficiencias.

Comprobó que en tres de ellas, como Los Pescadores (Chorrillos), Los Pavos (Barranco) y Estrella (Miraflores), no existen fiscalizadores. Asimismo, verificó que en seis no había letreros que prohibieran el consumo de alcohol (Waikiki, Makaha, La Pampilla, Redondo, Estrella y Barranquito).

En tanto, detectó que solo dos playas contaban con letreros sobre la prohibición de ingresar con mascotas (Agua Dulce y La Herradura). Otro hallazgo fue que seis no tenían personal municipal de limpieza (La Herradura, Los Pescadores, Las Sombrillas, Los Pavos, Barranquito y La Pampilla) y que la playa Los Pescadores no cuenta con baños públicos, además de existir residuos sólidos acumulados.

No hay serenazgo y en ocho de ellas no hay presencia de policías de salvataje (La Herradura, Los Pescadores, Las Sombrillas-Barranco, Waikiki, Los Pavos, Pampilla, Estrella y Barranquito) y dos no tienen torres de salvataje (Barranquito y Los Pavos).