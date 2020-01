Eduardo Ugarte y Chocano

Periodista

Comenzamos este año entre certezas y temores. Entre las primeras está la tragedia provocada por el extensivo incendio en Australia que ha obligado a que poblaciones enteras se refugien en las playas en medio de humo y cenizas, dejando sus casas consumidas por el fuego, y millones de animales quemados y especies que desaparecerán por la pérdida de su hábitat bajo el fuego, que ha revivido atávicos miedos y confirmado su poder destructivo.

Entre los temores está el posible conflicto bélico entre EE.UU. e Irán, que tras pérdidas humanas y destrucción, traerá la desaparición de cultura y patrimonio de uno de los pueblos más antiguos de la humanidad, amenazado por Donald Trump cuando anunció que se habían identificado entre los objetivos a destruir “algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní… que serán golpeados muy rápido y muy duro.”

Si bien Trump ha retrocedido en esta amenaza, ha dicho: “Se les permite matar a nuestra gente, mutilar a nuestra gente. Se les permite hacer volar por los aires todo lo que tenemos y nada les detiene. Nosotros, según varias leyes, tenemos que ser muy cuidadosos con su patrimonio cultural”, agregando, “Diré esto: si Irán hace algo que no debiera hacer, van a sufrir las consecuencias muy firmemente”.

Muchos todavía recordamos la imagen del tanque de guerra norteamericano dentro del Museo Arqueológico de Bagdad, o las de los soldados llevándose las piezas: de sanguinarios ocupantes de Iraq pasaron a ser ladrones de arte y cultura que no valoraban ni respetaban, que no sea en el beneficio que les daría la venta. Con esto, este museo compartió la trágica y dramática experiencia del Museo del Prado en la guerra civil española, el Museo del Ermitage en la Segunda Guerra Mundial, y la del Museo Nacional de Beirut en la invasión israelí del Líbano en 1982.

No sé qué pueda hacernos pensar que no va a repetirse esta historia de atentados culturales, como tampoco detenerse la estupidez humana que nos lleva sin pausa a un destructivo cambio climático. Ya no es la certeza de la pérdida de ciudades y sus habitantes o miles de especies animales, es el temor al fin de la humanidad y su hábitat.