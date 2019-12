Ocho alcaldes de Lima no llegaron al 20% de inversión en obras

“Yo prefiero no haber ejecutado”. “Hubo un boicot contra mi gestión”. Las frases corresponden a alcaldes distritales de Lima entrevistados sobre el bajo nivel de gasto de los recursos que recibieron sus comunas para ejecutar obras este año.

La Fundación Gustavo Mohme Llona, en el marco de la iniciativa Vigila Perú, en alianza con estudiantes universitarios de Comunicación, hizo una revisión en detalle de la ejecución presupuestal de las municipalidades de todo el país.

En Lima, los cinco últimos alcaldes en el ránking de ejecución presupuestal son David Rojas Maza (3.1% en San Luis), Pedro Rosario (6.8% en Rímac), Víctor Salcedo (7% en El Agustino), George Forsyth (12.6% en La Victoria) y Alex Gonzales (13.4%, San Juan de Lurigancho).

Le siguen Augusto Miyashiro (13.6%, Chorrillos), José Rodríguez Cárdenas (14.7%, Barranco) y María Nina (16.6%, San Juan de Miraflores). En buena cuenta, estos ocho alcaldes no lograron gastar ni el 20% de los recursos que recibieron este año para obras. (Ver infografía).

El último lugar

San Luis es el distrito con la más baja ejecución entre todos los municipios de Lima. Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el 2019 recibió más de 10 millones de soles, pero al cierre del año solo ejecutó el 3.1% de ese dinero.

Entre los proyectos impulsados se encuentra el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de los jirones Bargna, Cabo Soto y Horacio Patiño, con un avance de 8.6%, y un presupuesto de 2,8 millones de soles.

La obra, iniciada hace dos meses, está proyectada para ser culminada en 180 días. Sin embargo, según constatamos esta semana, el avance ha tenido serios retrasos.

“Tenemos que aumentar el avance de la ejecución del presupuesto de manera responsable. Yo prefiero no haber ejecutado en los tres primeros trimestres”, justificó el alcalde David Rojas. Para el burgomaestre, la explicación del poco avance se sustenta en tres puntos claves: la sobrevalorización de los expedientes técnicos de la gestión anterior, la prohibición para ejecutar obras durante el desarrollo de los juegos panamericanos, y la no ejecución del presupuesto participativo desde hace dos años. “De nada me sirve tener una ejecución al 100% con deficiencias de malversación, con sobreestimaciones de presupuesto y con sobrevaloraciones en los expedientes”, afirmó.

Rímac

El Rímac ocupa el penúltimo lugar de los distritos de Lima en ejecución. De los más de 9 millones de soles de presupuesto, solo ha utilizado el 6.5%.

De los once proyectos con presupuesto, solo dos orientados a la mejora de espacios públicos en el A. H. Leticia y la avenida Francisco Pizarro tienen avance. Mientras que el proyecto de 6 millones de soles para mejorar la accesibilidad del A. H. Leticia tiene nula ejecución.

“El vecino quiere ver obra. Si no la ve, cataloga a la gestión de ineficiente”, indicó el alcalde Pedro Rosario. La autoridad anuncia que entre enero y febrero del 2020 iniciarían la ejecución de siete proyectos y, además, ha buscado apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que asuma el mantenimiento de la avenida Francisco Pizarro.

Cuatro veces alcalde

El Agustino es uno de los distritos más pobres de Lima según el INEI. Con un presupuesto de 32 millones de soles destinado a proyectos de inversión, la gestión del cuatro veces alcalde Víctor Salcedo se encuentra entre los últimos puestos, con un avance del 7%.

De los 20 proyectos planificados para este año, el principal —mejoramiento integral de las vías de la urbanización Corporación— cuenta con un presupuesto de 13 millones y tiene un avance de 0.2 %. De los restantes, 12 cuentan con un avance menor al 10%. El proyecto de mejoramiento de la calle 7 de Junio y el pasaje Gabriel Ortega cuenta con un presupuesto de 212 mil soles y un avance del 7%. En el lugar, se puede observar el mal estado de las calles.

“En la práctica, hubo un boicot contra esta gestión”, arguyó el alcalde Salcedo. Para él, la falta de ejecución se debió a trabas burocráticas por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). “Si no hubiéramos hecho dos movilizaciones hacia la OSCE, estas obras seguirían durmiendo y hubiéramos perdido el dinero. Invoco a las autoridades que correspondan, que no se pongan los plazos tan largos”, reclamó el burgomaestre.

Lejos de la perfección

En el primer año de gestión, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, ha tenido serios problemas y ocupa el cuarto lugar con el más bajo gasto. Con uno de los presupuestos más altos —cerca de 37 millones de soles—, solo ha ejecutado un 12.6%.

La actual gestión ha destinado 17,9 millones de soles para la recuperación de la avenida Bausate y Meza. Según explica la gerenta municipal, Yanina Abanto, debido a interferencias con las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, la falta de aprobación de planos por parte de Sedapal y la espera de la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, recién esta última semana iniciaron la ejecución. “Por la ubicación estratégica de La Victoria y teniendo 4 estaciones del tren eléctrico en un distrito de 9 kilómetros cuadrados, ha sido fatal para nosotros poder avanzar”, explicó.

“Definitivamente, era algo que ya estaba previsto”, advierte Forsyth. En el primer año enfrentó la herencia de la gestión de Elías Cuba, exalcalde del distrito, actualmente con prisión preventiva. "Todos los proyectos y expedientes técnicos son de la gestión anterior, que ha sido un mamarracho", lamenta.

El alcalde justifica el poco avance en base a dos puntos: la reconstrucción de todos los expedientes que se encontraban en las computadoras incautadas por la Fiscalía en el caso Elías Cuba, y las interferencias del Estado. “El MEF te da el dinero y los demás no dejan ejecutarlo. Es ridículo”, protestó.

SJL y Barranco

San Juan de Lurigancho ocupa el quinto lugar entre las gestiones con poca capacidad de gasto. El alcalde Álex Gonzales solo ha ejecutado el 13.4% de los 29,2 millones de soles que tenía para obras. El regidor Edie Conislla apunta que la actual gestión habría programado las licitaciones recién para el cierre del año.

Con apenas 4,2 millones de soles asignados para este año, Barranco, cuyo alcalde es José Rodríguez Cárdenas apenas logró ejecutar el 14.7%.

El mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en las vías locales del sector 4 es uno de los diez proyectos con 0% de avance. Entre los proyectos culminados hay un gimnasio que, según los vecinos, fue inaugurado hace dos meses y ya luce deteriorado.

* Iniciativa de la Fundación Gustavo Mohme Llona.

Redacción: Bruno Amoretti, Manuel Aponte, Paolo Huayta, David Machuca, Kiara Miranda, Carla Ocaña, Liliana Pablo y Julissa Proleón (Proyecto ¡Legisla, peruano! - UNMSM). Coordinación: Wilber Huacasi