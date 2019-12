Arequipa: Horas decisivas para destrabar proyecto Majes Siguas II

Roberth Orihuela

El ministro de Agricultura y Riego (Minagri), Jorge Montenegro, se reunirá hoy con el gobernador Elmer Cáceres Llica y los representantes de la Supervisora Especializada del Proyecto Majes Siguas II. En la cita está en juego el destrabe de esta obra paralizada hace dos años por discrepancias entre el consorcio constructor Angostura Siguas y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En la convocotariatambién participaría la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva.

El ministro Montenegro propone que Majes Siguas II sea administrado directamente por el Minagri. Esto, con el fin de sacar adelante este proyecto entrampado por la controversia del cambio del sistema de riego. La constructora exige que los canales abiertos sean sustituidos por un sistema de tuberías presurizadas. Esa modificación cuesta de 110 millones de dólares.

Montenegro agregó que será hoy cuando Cáceres Llica deba dar una respuesta. Agregó que el Minagri, el próximo año, debe crear nuevas unidades ejecutoras para acelerar proyectos del agro. "Así como existe un Provías Nacional, habrá un Proriego Nacional, que se encargará de acelerar proyectos de irrigación", indicó el titular de Agricultura.

La noticia sorprendió a los consejeros regionales.

Harberth Zúñiga indicó que no está de acuerdo con el traspase del proyecto, pero consideró que sería un mal necesario para impulsarlo. "Habría que analizar si es conveniente. Los que estamos en pro de la descentralización no estaríamos de acuerdo. Sería como aceptar que no tenemos las capacidades para llevar adelante tremendo proyecto", dijo.

No obstante, agregó que la politización de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) es lo que ha provocado esto. "Si sumamos a eso el desconocimiento de los funcionarios de Autodema, hay poca capacidad para solucionar los problemas. Entonces, no habría otra salida", añadió el consejero.

En tanto, el parlamentario regional José Luis Hancco dijo casi lo mismo. Para él la poca capacidad que ha mostrado la gestión de Elmer Cáceres Llica para reactivar el proyecto ha llevado a este punto crítico.

Además, según Hancco, con el ingreso del Minagri, se podría destrabar Majes II y de paso retirar a los malos funcionarios de Autodema.❖