Consejos para defenderte dentro de un taxi si te encuentras en una situación de riesgo [VIDEO]

Hoy en día, subir a cualquier taxi resulta agobiante porque no sabes si llegarás a salvo o no a tu destino. Incluso los aplicativos Uber o Beat ya no son de confianza no solo en el Perú, sino también en otros países del mundo.

Así se llegó a saber, luego que Uber informara que recibió 464 denuncias por abuso sexual en Estados Unidos entre 2017 y 2018. Los reclamos abarcan desde tocamientos, besos no deseados hasta violaciones sexuales.

Sin embargo, este no es el único crimen en que incurren algunos chóferes, pues también existe un gran temor a los asaltos, secuestro e incluso homicidios que afectan a mujeres y hombres. Frente a esta situación, un video de Youtube se ha hecho viral, donde un hombre brinda recomendaciones para que el pasajero de un taxi sepa qué hacer cuando se encuentra en una situación de riesgo.

Él señala que ni bien se suban al vehículo y cierren la puerta, la vuelvan a abrir para asegurarse de que no tiene el seguro. “Así en cualquier momento pueden bajarse”, resalta. En caso no abra la puerta, ya podrán darse cuenta que algo anda mal, afirma.

“Si sientes que hay algo sospechoso, seguramente lo es. Entonces, lo que puedes hacer es bajarte”, precisa el usuario. Explica que en ese momento puedes fingir que estás realizando una llamada y que te vas a encontrar con un amigo, por lo que has decidido irte.

¿Qué hacer si no te dejan bajar del taxi?

Si ya eres consciente de que estás en riesgo, unas técnicas de defensa personal serán claves para salir a salvo de esta situación. “Jala el cinturón de seguridad y con la otra mano pego hacia atrás”. De tal manera que así se le deja sin respiración al conductor.

Y, en caso el chófer del taxi no tenga el cinturón de seguridad, te colocas detrás de él y con los dos brazos rodeas su cuello para someterlo.

Otra de las técnicas de defensa personal es sacar rápidamente la cabecera del asiento, para luego romper la ventana o utilizarla para atacar al agresor.