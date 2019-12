María Jara: “En 2020 tendremos un nuevo modelo de transporte urbano”

La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, explica el trabajo que se viene haciendo para regular el transporte y pide moderar expectativas de la gente.

¿Por qué la ATU prorrogará por un año más las autorizaciones a las empresas de transporte?

Como parte de la implementación del Sistema Integrado de Transporte hemos tenido reuniones con una serie de actores que están vinculados al transporte y se les ha explicado claramente que el Decreto Supremo 005 aprobaba la prórroga. La prórroga es con dos condiciones: hasta por un año y hasta que la ATU, ya con todas sus competencias asumidas que todavía no las tiene, apruebe los reglamentos. Esto es bien importante porque se trata de una etapa de transición.

¿Qué hubiese pasado si no se daba esta prórroga?

Estamos hablando de empresas de transporte que atienden el 70% de los viajes de Lima y Callao. Si no los prorrogamos ¿qué hubiéramos generado? Desabastecimiento de la empresa formal, que aunque no funciona adecuadamente, limeños y chalacos el día 2 de enero no tendrían en qué transportarse.

Entonces es un tema de desabastecimiento, pese a la mala calidad del transporte…

Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Lo correcto es tener una etapa de implementación. En los primeros tres a cuatro meses nosotros vamos a tener nuevos reglamentos de transporte, de taxi, transporte urbano, movilidad escolar. Esto último lo vamos a tener ahora en enero. Aún cuando no tenemos todas las competencias íntegras de los servicios de transporte ya estamos trabajando y nos hemos reunido con los operadores.

¿Para marzo o abril ya tendríamos nuevos reglamentos de tránsito?

Así es y esto nos permite hacer una gestión de la transición, revisar si los recorridos atienden realmente las necesidades de viajes. En el segundo semestre de 2020 empezamos el proceso de licitación de la nueva malla de transporte y en abril vamos a tener el modelo de transporte urbano.

La ATU tiene el presupuesto, pero no todas las competencias. ¿Cómo es que va a darse ese proceso de implementación?

Cuando nosotros hablamos de un proceso de fusión de una empresa privada, en el escenario más optimista pensamos que son seis meses. Estamos hablando, cuando nos referimos a la ATU, de la fusión de las Gerencias de Transporte Urbano de Lima y Callao, esto ya se cumplió. Desde que se instaló el consejo directivo se ha ido avanzando más o menos desde abril. Tenemos un año con la norma, se reglamentó en marzo y el primer presidente del consejo directivo asumió en junio o julio, pero el consejo directivo se estableció en agosto, desde ahí se ha procedido y así ha avanzado.

Entonces están dentro de los plazos. ¿Qué más está pendiente?

Efectivamente. Está pendiente la fusión con la autoridad del Tren Eléctrico y la fusión de los corredores complementarios y del Metropolitano. Esperamos que esto esté listo en los siguientes 15 días.

Se anunció que se asfaltará ‘Pasamayito’ y el alcalde Jorge Muñoz dijo que se tiene que contar con la aprobación de la ATU para la circulación del transporte público.

Nosotros no tenemos conocimiento formalmente ni de la ordenanza ni de los estudios técnicos, una vez que lleguen los evaluaremos y daremos nuestra opinión.