Sujeto acusado de violar a fan de BTS ofreció 900 soles para evitar denuncia [VIDEO]

El hermano de la joven de 19 años, víctima de violación, reveló que el sujeto detenido intentó evitar la denuncia en su contra ofreciendo dinero y hasta el pago integral de sus estudios universitarios.

“Le pongo una trampa para que la Depincri de Independencia lo capture en Ventanilla. Le ofrece S/900 y pagarle los estudios. Él aceptó que sí se encontró con mi hermana, que sí estuvo con ella, pero ahora alega consentimiento. Ahora pregunto: por qué la golpea, por qué la dopa, por qué no la lleva no la llevó a casa si vive a ocho cuadras de mi vivienda, por qué no la lleva. Mi hermana llegó en blusón, sin el short al centro comercial porque ella llegó a pedir ayuda”, señaló para América TV.

Según el familiar de la seguidora de la banda surcoreana BTS, el detenido aceptó haberse encontrado con la agraviada, pero ante las autoridades negó el abuso sexual

“Desde el 3 de diciembre hasta hoy no tengo resultados toxicológicos. El doctor Eduardo Castillo Mamani, a través de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, hizo lo que pudo para retenerlo por mucho más tiempo. Ahora está en manos de la fiscal Paola Oro Charco pedir la prisión preventiva por acoso”, agregó.

Cabe resaltar, que el sospechoso fue intervenido el último viernes por la noche en Ventanilla

Bloque HTML de muestra

El caso

Una joven fue víctima de violación sexual tras haber sido dopada por una aparente seguidora del grupo surcoreano BTS, quien la citó en el centro comercial Plaza Norte ubicado en el distrito de Independencia .

La víctima reveló a su familia que la adolescente acudió en compañía de un sujeto, de aproximadamente 20 años, que dijo ser su enamorado y llamarse Marcos. Tras conversar algunos minutos se retiraron del establecimiento y la pareja le invitó una botella con agua que habría contenido una droga.