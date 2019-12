Solo 11,9% de niños con discapacidad van a la escuela

“Mi hijo es un niño feliz, es un líder en las actuaciones de su colegio, necesitaba de una oportunidad simple y sencilla, como es ser aceptado en una escuela. La lucha para lograrlo ha sido ardua porque nuestros derechos fueron vulnerados en varias ocasiones, pero seguimos en la lucha”, afirma Brenda Rucoba, madre de Giacomo, un niño diagnosticado con síndrome de Down.

Esta madre de familia tuvo que tocar las puertas de hasta 26 instituciones educativas para conseguir al fin una vacante y lograr que su niño fuera admitido. Acceder a ese derecho básico que es la educación no fue tarea sencilla.

De este tipo de lucha también puede dar testimonio Dann Ticona, un jovencito con discapacidad auditiva que ha terminado su etapa escolar y que ahora anhela continuar estudios superiores: “Quiero ser docente para que los niños que se encuentran en la misma condición que yo no pasen la mala experiencia que viví por no tener colegios ni profesores preparados para enseñarme. Quiero ser docente, pero me enfrento a una nueva dificultad: ¿qué universidad me brindaría esta oportunidad?”, señala a través del lenguaje de señas.

¿Hay real inclusión educativa?

En el Perú existen 756.499 personas entre 0 a 29 años con necesidades educativas especiales (NEE), sin embargo, solo 90.490 (11,96%) de ellas se encuentran en el sistema educativo, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, que analizó las barreras en la implementación de los servicios educativos públicos y privados para estudiantes con discapacidad.

Fueron 779 instituciones las evaluadas, y del informe se desprenden otras preocupantes cifras, como por ejemplo: solo el 0,7% de las instituciones educativas a nivel nacional son accesibles para los estudiantes con discapacidad.

El 80,26% de instituciones de educación básica regular no cuenta con estudiantes matriculados con NEE, a pesar de que la ley contempla que cada escuela debe reservar dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad leve o moderada.

Además, el 60% de directores regionales de educación y Ugel manifestaron que la falta de capacitación docente es uno de los principales factores que limitan la implementación de la educación inclusiva.

“No podemos hablar del interés superior del niño en el país, si no les facilitamos el acceso a la educación a los menores con discapacidad”, señala Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, área a cargo de la evaluación y de brindar recomendaciones a los sectores competentes.

Certificarán a docentes de lengua de señas

“Brindar un servicio adecuado es nuestro deber y no vamos a rehuir de él. Hemos iniciado el diálogo con el Sineace para el proceso de certificación de intérpretes de lengua de señas peruanas para el año 2020. Estamos consultando a actores de la sociedad civil para construir la estrategia de modelo de servicio pedagógico para personas sordas”, dijo Ana Cavero, directora de Educación Básica Especial del Minedu.